Český europoslanec: USA upouštějí Radu pro lidská práva OSN, aby je vykládaly po svém

Je možné, že Trump prostě nepotřebuje Radu pro lidská práva OSN, která není poslušným instrumentem pro trestání zemí, které se Washingtonu znelíbily?

„Zaprvé to byl krok očekávatelný. Zadruhé je to krok špatný, jelikož to bude destrukce jediné organizace, kde se všichni scházeli — OSN." Toto stanovisko vyjádřil v rozhovoru pro Sputnik poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštálka (KSČM). „Mělo se usilovat o reformu, která je nepochybně nezbytná, ale ne o destrukci této organizace. USA si nyní budou lidská práva vysvětlovat podle svého," soudí.

Ve stálé misi Ruské federace v OSN v komentáři ke stažení USA uvedli, že Washington chtěl změnit těleso na poslušný nástroj, aby prosadil své zájmy a potrestal nepříjemné země. Řekli tam také o záměru Ruska usilovat o zvolení do funkce člena Rady na období 2021-2023. Myslíte si, že Rusko by se mělo připojit k této Radě OSN pro lidská práva?

Já myslím, že ano. Jak jsem již řekl dříve, USA si nyní budou lidská práva vykládat podle svého, my ale potřebujeme mezinárodní pořádek. Pokud je tady šance na spolupráci a členství Ruska v onom předsednictví, tak je to jedině dobře. Kolektivní bezpečnost a kolektivní zajištění lidských práv by mělo být naší prioritou.

Řeknu to jinak: Má podle vás Rusko právo být členem takové Rady?

Samozřejmě, že ano. Proč by ho mít nemělo?

Protože všichni Rusku vyčítají právě porušování lidských práv.

Ono by bylo nejlepší, aby se všichni nejdříve podívali u sebe doma, zdali se tam lidská práva porušují či neporušují, a až potom můžou říkat někomu jinému, co dělá dobře nebo špatně. Jak se říká, každý by si měl nejdříve zamést na svém prahu.

USA uvádějí, že tato Rada je nekonečně nepřátelská vůči Izraeli.

To je druhý, složitější problém. USA ale nepochybně hledaly nějakou příčinu, proč z toho orgánu odejít. Tak jako mezinárodní organizace myslím UNICEF pro ochranu dětí, jelikož chtějí přistoupit k rozpočtovým škrtům, tak se hledá záminka. To je velice průhledný manévr, na to bych vůbec nehleděl. To je příliš jednoduché, to nás Američané podceňují.

Myslíte si, že Trump mění svět — mění mezinárodní orgány?

Ano, mění, ale on to tak řekl. To je to „America First". Není to správě, ale je to realita.

