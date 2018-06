Jižní Korea chce železniční spojení s Ruskem přes KLDR

Soul, Moskva a Pchjongjang mohou realizovat několik velkých třístranných infrastrukturních a energetických projektů, pokud na Korejském poloostrově bude dosáhnuta stabilita. Prohlásil to jihokorejský prezident Mun Če-in.

Jedním z takových projektů může být železnice, která dovolí dopravovat zboží z Ruska do Jižní Koreje přes KLDR. „Když bude postavena Transkorejská hlavní linka, může pak být spojená s Transsibiřskou železnicí. V tomto případě to dovolí dopravovat zboží z Jižní Koreje do Evropy, což bude ekonomicky výhodné nejen pro Jižní a Severní Koreu, ale také pro Rusko," řekl Mun Če-in v rozhovoru pro ruská média v průběhu státní návštěvy Moskvy.

© Fotolia / Stetsko Rusko jedná o plynovodu, který by propojil dvě Koreje

Další možnosti představuje plynovod z Ruska do KLDR , který se dá prodloužit i na území Jižní Koreje, zdůraznil jihokorejský lídr. „Můžeme také budovat plynovod spolu se Severní Korejou, takže dostávat ruský plyn bude moct nejen Jižní Korea, budeme ho transportovat i do Japonska," uvedl.

Projekt sjednocení Korejského poloostrova pomocí plynovodu byl projednáván dlouhou dobu, ale oficiální posuzování začalo až v roce 2011. Jednání se zastavily, když se zhoršily vztahy mezi Soulem a Pchjongjangem. Minulý týden ruská plynová společnost Gazprom prohlásila, že znovu začala jednat se Soulem ohledně stavby plynovodu, který sjednotí Rusko se Severní a Jižní Koreou.

Kromě toho Mun Če-in uvedl, že země by mohly sjednotit své elektrické rozvodné sítě. „Můžeme také ustanovit elektrické vedení, které by nám dovolovalo dostávat elektřinu z Ruska, což by mohlo být realizováno nejen v Jižní a Severní Koreji, ale také v Japonsku," řekl jihokorejský prezident.