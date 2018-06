Čína seškrtala investice do USA o 92 % v důsledku eskalace obchodní války

Čínské investice v intervalu od ledna do května činily celkem 1,8 miliard dolarů, což poukazuje na 92 % pokles ve srovnání se stejnou dobou v minulém roce. Je to nejnižší úroveň za sedm let, vyplývá z posledního studia společnosti Rhodium Group, která se zabývá výzkumem čínských investic.

Čínské korporace, které vkládaly peníze v USA , aby upevnily vztahy na dlouhou dobu, seškrtaly své investice v posledních letech. V roce 2017 investice klesly o 36 % do 29,7 miliard dolarů ze 46,5 miliard dolarů během minulého roku.

„Konfrontační přístup administrace Trumpa k ekonomickým vztahům s Čínou vyvolává u těchto společností určité pochybnosti o jejich místě tady," řekl Thilo Hanemann, ředitel Rhodium Gro, kterého cituje CNN.

Pokles investic byl vyprovokován pokračujícím obchodním konfliktem mezi Washingtonem a Pekingem, ve kterém americká vláda zaujala agresivní postoj vůči čínské obchodní politice.