Podle výsledků kampaně, která skončí v červnu, Rusko exportuje do zahraničí asi 40 milionů tun pšenice, což bude pro konkurenty velkou ránou. Napsal to francouzský novinář Laurence Girard ve článku pro list Le Mond.

Málo kdo vsadí na to, že Rusko bude ve finále Mistrovství světa ve fotbale, píše novinář, ale země už vyhrála jednu světovou trofej na zeleném poli. Nejde o fotbalový trávník, ale o černozem. Letos Rusko předehnalo všechny konkurenty a zase se stalo největším světovým exportérem pšenice. Podle výsledků kampaně, která skončí v červnu, země exportuje do zahraničí skoro 40 milionů tun, což znamená nárůst o 40 % během roku. Girard tvrdí, že je to nejsilnější rána pro konkurenty.

Rusko obsazuje části trhu EU a USA. Situace straší francouzské výrobce. Novinář zdůrazňuje, že Francouzi mají skvělou úrodu pšenice podle počtu a kvality, mají jen najít zákazníka, který by ji koupil za dobrou cenu. Ale ruský nadbytek značně ovlivnil světové ceny.