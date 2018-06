V Radě promluvili o tom, jak přinutit Rusko k respektování Ukrajiny

Politik navrhl změnu „tóniny" jednání s Ruskem a zřeknutí se výhružné rétoriky. Podle poslance je spíše potřeba hospodářský obrod země, kterého se podle něj dá dosáhnout pomocí úvěrů.

„Přiveďte sem (pozn. na Ukrajinu ) dvě-tři největší banky, americké, evropské. Dejte průmyslu vydechnout, dejte levné úvěry na 15 let. Zahájíme-li za tři-čtyři roky radikální změny v ukrajinské ekonomice a Rusko uvidí, že se to u nás zlepšilo, že máme infrastrukturu, podniky, bude to správná odpověď Rusku, že se Ukrajina skutečně vydala po správné cestě. Nedá se jen válčit, každý den se tomu věnujeme, ale výsledek je stále horší. Až budeme bohatí a silní, budou na nás brát ohled," řekl Bondar.

V dubnu 2014 ukrajinské orgány zahájily vojenskou operaci proti samozvaným DLR a LLR na jihovýchodě země. Rusko obvinily ze zasahování do konfliktu na Donbasu, Moskva však taková prohlášení odmítá a zdůrazňuje, že není stranou ve vnitroukrajinském konfliktu.