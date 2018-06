Severní proud 2 může být postaven mimo Dánsko

Výstavba plynovodu Severní proud 2 může být zahájena v létě 2018 před získáním povolení Dánska, na jehož území připadá pouze 10 % trasy. Novinářům to sdělil finanční ředitel Nord Stream 2 AG Paul Corcoran v kuloárech washingtonské konference věnované plynu.

„Zahájení plánujeme v létě. Přípravné práce se již konají na pobřeží a na dně, máme již lodě na pokládku potrubí, proto může být práce zahájena v nejbližších týdnech," řekl.

„Neschválí-li dánská vláda výstavbu plynovodu ve svých vodách, budeme muset změnit trasu, nejpravděpodobnější variantou jsou mezinárodní vody severně od Dánska," dodal a poznamenal, že společnost zatím nepodala žádost o výstavbu plynovodu v mezinárodních vodách a čeká na povolení pokládky potrubí ve výhradním ekonomickém prostoru Dánska.

Corcoran upřesnil, že změna trasy plynovodu nebude mít velký dopad na termíny a cenu realizace projektu. „Možná, že vůbec nedojde ke zpomalení. Je to 10 % trasy. Můžeme je položit po získání povolení. Máme z čeho vybírat. Kdy a kde, protože máme pět lodí. Můžeme změnit schéma výstavby a počkat na povolení z Dánska a až pak ukončit tuto sekci. Může to trvat asi měsíc, naši dělníci pokládají 3-3,5 km denně. Není to hlavní zdržení a největší výdaje projektu," řekl.