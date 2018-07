Merkelová prohlásila, že eskalace obchodního konfliktu mezi EU a USA je nepřijatelná

Obchodní konflikt mezi EU a USA nesmí přerůst do obchodní války, ale k tomu je zapotřebí úsilí obou stran, řekla během svého vystoupení v parlamentu na zasedání ohledně rozpočtu německá kancléřka Angela Merkelová.

© AP Photo / Laurent Gillieron Rusko zažalovalo USA u WTO

„Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby tento konflikt nepřerostl do skutečné války, abychom se pokusili ho zmírnit, ale k tomu je zapotřebí úsilí obou stran," řekla Merkelová a vyjádřila naději, že EU a USA se dokáží vyhnout obchodní válce.

„Dobře fungující světová ekonomika je závislá na tom, jestli dokážeme pokračovat v partnerské spolupráci," vysvětlila kancléřka.

Merkelová dodala, že světovou finanční krizi, která vedla k rozpadu formátu G20, by nebylo možné vyřešit tak rychle, kdyby neexistovala spolupráce na mezinárodní úrovni.

USA nedávno zavedly zvýšená cla na dovoz ze třetích zemí, a to včetně států EU, na ocelové a hliníkové zboží. Reakce Evropské komise na sebe nenechala dlouho čekat: vypukl spor ve WTO s USA o těchto tarifech, byla zavedena další cla ve výši 25 % na dovoz do EU celé řady výrobků ze Spojených států. Tehdy prezident USA Donald Trump v červnu pohrozil na Twitteru, že USA zavedou dovozní cla ve výši 20 % na automobily z Evropské unie. Dal také pokyn ministru obchodu Wilburu Rossovi, aby zahájil vyšetřování, jestli dovoz automobilů neohrožuje americkou národní bezpečnost a má-li tento dovoz podléhat proclení. Podle jeho slov výsledky vyšetřování budou známy do konce července.