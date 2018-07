Rusko chce postavit flotilu ledoborných tankerů

© AFP 2018 / Frank Perry Okrást Evropu: Proč druhý tanker s ruským plynem pouští do USA. Názor

Poloostrov Jamal, kde ruská společnost Novatek těží plyn, patří mezi ty nejvíce nehostinné místa na planetě. Plyn se těží 600 km severně za polárním kruhem při teplotě —50°C. I přes globální oteplování severní mořská cesta stále není schůdná a využívání ledoborců pro přepravu zkapalněného plynu je příliš nákladné. Z tohoto důvodu se Novatek rozhodl vytvořit tým inženýrů, který má postavit ledoborné tankery.

První taková loď již existuje. Loni v srpnu ruský tanker Christophe de Margerie (pojmenovaný po šéfovi koncernu Total, který zahynul při letecké nehodě v Moskvě) za rekordních 19 dní překonal cestu z Norska do Jižní Koreje bez doprovodu ledoborce. Cesta byla tak o 30 % kratší než přes Suezský kanál.

Novatek má však v plánu vybudovat alespoň dalších 15 lodí, každá v hodnotě 320 milionů dolarů. Tankery budou dlouhé 300 metrů a při rychlosti 7,2 uzlu (13,3 km/h) ročně přepraví 16,5 milionu tun zkapalněného plynu, což je kolem poloviny spotřeby Jižní Koreje, píše agentura Bloomberg.

Cesta z naleziště na Jamalu do Beringova průlivu bude trvat 6,5 dne. Přitom se tanker bude prokousávat přes 2 metry tlustým ledem. V létě se tankery budou plavit na východ do Asie, zatímco v zimě do Evropy.

„Jedná se nejspíše o největší krok v našem rozvoji Arktidy," prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v prosinci u příležitosti zprovoznění projektu Jamal.

S odkazem na věhlasného ruského vědce z 18. století Michaila Lomonosova, který předpovídal ruské dobývání Sibiře, Putin dodal: „Teď můžeme s jistotou prohlásit, že Rusko bude dobývat Arktidu v tomto a následujícím století. Zde se nachází nejvíce přírodních zdrojů na světě. Toto místo je budoucí dopravní tepnou…"

Každý tanker bude mít životnost 40 let. Závod na zkapalněný plyn na Jamalu má roční kapacitu 16,5 milionu tun. 50,1 % akcií vlastní společnost Novatek. Dalšími akcionáři jsou francouzská Total (20 %), čínská CNPC (20 %) a čínský Fond Hedvábné cesty (9,9 %).