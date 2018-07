Rusko urychlí stažení dolaru ze své ekonomiky

„Je tu jedna zajímavá věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Od počátku letošního roku se zdá, že lidé mají menší zájem o vklady v dolaru nebo o dolarové úvěry ve srovnání s vklady a úvěry, které jsou denominované v rublech. Domníváme se, že to je důležitý krok směrem k ‚de-dolarizaci‘ ruského finančního sektoru," uvedl vedoucí VTB Andrej Kostin na setkání v Kremlu s prezidentem Vladimirem Putinem.

Podle Kostina navrhli experti VTB balíček návrhů navržených k další propagaci rublu v mezinárodních transakcích. „Myslím, že musíme vytvořit vlastní finanční nástroje. To by sloužilo jako dodatečná záruka ochrany ruského finančního sektoru proti vnějším vlivům a dala by nový impuls jeho rozvoji," dodal Kostin. Finanční nástroje, které Kostin zmínil, jsou například pohyblivé eurobondy, akcie a jiné deriváty, které se nyní používají pouze na Západě.

Rusko hledá způsoby, jak snížit závislost na americké měně poté, co Washington a jeho spojenci uložili sankce proti Moskvě v roce 2014. V květnu prezident Putin řekl, že Rusko nemůže nadále důvěřovat americkému finančnímu systému, který je ovládaný dolarem, protože Amerika ukládá jednostranné sankce a porušuje pravidla Světové obchodní organizace (WTO). Putin dodal, že dolarový monopol je pro světovou ekonomiku riskantní a nebezpečný.