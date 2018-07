V USA promluvili o tom, jak Čína „zotročuje“ chudé země

Čína zatěžuje chudé země s neudržitelným dluhem prostřednictvím rozsáhlých projektů v oblasti infrastruktury, které nejsou ekonomicky realizovatelné, uvedl v pondělí šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters.

Kritika Pekingu, na kterou se zaměřil prezident Donald Trump v obchodní válce, jež zasáhla ekonomiky po celém světě, přišla poté, co Washington začal podporovat rozvoj financování, aby čelil globálním ambicím Číny.

Nová Hedvábná stezka, která byla navržena v roce 2013 prezidentem Si Ťin-pchingem , měla za cíl vybudovat infrastrukturní síť spojující Čínu po pevnině i po moři s jihovýchodní Asií, Střední Asií, Středním východem, Evropou a Afrikou.Čína se zavázala podporou ve výši 126 milionů dolarů, kterou měla podpořit infrastrukturu svých partnerů v rozvojových zemích.

Ale v rozhovoru pro Reuters v Johannesburgu CEO společnosti OPIC Ray Washburne varoval, že čínská strategie vytvořila „dluhové pasti" pro mnoho chudých národů.

Srí Lanka například v prosinci formálně předala komerční aktivity hlavního přístavu města Hambantota čínské společnosti jako součást plánu převést úvěry ve výši 6 miliard dolarů, které Srí Lanka dluží Číně.

Američtí představitelé varovali, že strategický přístav v Džibutsku by mohl být další.

Washburne má také obavy z rozšíření letiště v hlavním městě Zambie, Lusaka, za 360 milionů dolarů, které je v současné době financováno Exim Bank of China.

„Místní ekonomika z toho nemá zisk. Je to příliš velké letiště. Budou mít příliš velké dluhy. V určitém okamžiku to bude muset někdo zaplatit. Buď to někdo zaplatí, nebo nad ním Čína převezme kontrolu," řekl.