Ocelová válka. Evropská komise zavedla nová ochranná opatření

Omezení ve formě celních kvót se budou týkat 23 kategorií výrobků z oceli. Kromě toho cla ve výši 25 % budou zavedeny až poté, co dovoz překročí průměr za poslední tři roky.

Tato opatření se vztahují ke všem státům s výjimkou některých rozvojových zemí s omezeným vývozem do Evropské unie a také Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Tento krok v Evropské komisi vysvětlili nutností odvrácení negativních následků od nedávno zavedených cel na ocel ze strany Spojených států.

„Cla USA na ocelovou produkci vyvolávají přesměrování výrobků, což může vést k vážným škodám pro pracovníky ocelářského průmyslu EU. Nemáme jinou možnost, než uvalit dočasná ochranná opatření na ochranu průmyslu před prudkým nárůstem dovozu. Nicméně tato opatření zaručují, že trh EU zůstane otevřený a podpoří tradiční obchodní toky," uvedla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Ochranná opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Potrvají maximálně po dobu 200 dnů.

USA nedávno zavedly zvýšená cla na dovoz ze třetích zemí, a to včetně států EU, na ocelové a hliníkové zboží. Reakce Evropské komise na sebe nenechala dlouho čekat: vypukl spor ve WTO s USA o těchto tarifech, byla zavedena další cla ve výši 25 % na dovoz do EU celé řady výrobků ze Spojených států. Tehdy prezident USA Donald Trump v červnu pohrozil na Twitteru, že USA zavedou dovozní cla ve výši 20 % na automobily z Evropské unie. Dal také pokyn ministru obchodu Wilburu Rossovi, aby zahájil vyšetřování, jestli dovoz automobilů neohrožuje americkou národní bezpečnost a má-li tento dovoz podléhat proclení. Podle jeho slov výsledky vyšetřování budou známy do konce července.