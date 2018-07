Názor: Rusko má dva důvody ke snižování vkladů do státních dluhopisů USA

Vklady Ruska do státního dluhu USA byly sníženy na minimum od roku 2007 a tvoří 14,9 miliard dolarů, o čemž svědčí údaje amerického ministerstva financí. Během jednoho měsíce, od dubna do května, se balík ruských vkladů do amerických finančních závazků snížil na třetinu.

© Sputnik / Mihail Kutusov Během května se Rusko zbavilo přinejmenším třetiny amerických dluhopisů

Objem vkladů se tak nyní nachází na úrovni roku 2007. Od toho roku Rusko zahájilo vysoké vklady do amerických státních dluhopisů. Maximální vklady byly provedeny v říjnu 2010 (176,3 miliard dolarů).

V březnu 2018 bylo Rusko na 16. příčce žebříčku největších držitelů amerických státních dluhopisů a už v dubnu shodilo polovinu z nich a dostalo se na 22. příčku a zachovalo obligace pouze na 48,7 miliard dolarů. Nyní Rusko už není na seznamu 33 největších držitelů. Na prvním místě v seznamu je Čína, která vlastní americké obligace v hodnotě téměř 1,2 trilionu dolarů.

Guvernérka Centrální banky Elvira Nabiullinová v rámci komentáře k odmítnutí amerických cenných papírů ze strany Ruska již dříve vysvětlila, že centrální banka provádí politiku diverzifikace mezinárodních rezerv a při přijímání rozhodnutí bere v úvahu všechna rizika.

Prorektor Finanční univerzity při Vládě RF Alexej Zubec v pořadu rádia Sputnik okomentoval situaci.

„Motivace je především ekonomická, protože v současné chvíli jsou vklady do amerického státního dluhu dost riskantní v podmínkách navýšení refinanční sazby Federálního rezervního systému, to znamená zvýšení hodnoty peněz. Výnos amerických dluhopisů klesá. K minimalizaci vlastních ztrát je začali prodávat, a to dost dávno, protože je třeba je prodat za vysokou cenu a pak je možné investovat do jiných cenných papírů. To znamená, že je to na jednu stranu čistě ekonomická motivace spojená s nutností upevnit zisk v operacích na americkém fondovém trhu. A na druhou stranu to samozřejmě ovlivnila ta okolnost, že v současné době jsou vztahy s USA na dost nízké úrovni a my jsme nejednou slyšeli z USA výzvy k blokování ruských vkladů do amerických cenných papírů," řekl Zubec.