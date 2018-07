Ukrajinská politička vysvětlila, jak „zastavit“ Severní proud 2

Aby byla zastavena výstavba Severního proudu 2, musí Ukrajina obnovit rozumné vztahy s Ruskem. Prohlásila to bývalá poslankyně Nejvyšší rady Anna Hermanová ve vysílání televizní stanice NewsOne.

Podle jejích slov nynější ukrajinské úřady nejsou schopny obnovit vztahy s Moskvou, a proto je třeba uspořádat na Ukrajině mimořádné parlamentní volby a zvolit „příčetné" lidi.

© Sputnik / Sergey Guneev Trump po summitu v Helsinkách uznal, že Německo má právo na Severní proud 2

„Chce-li Ukrajina zastavit Severní proud 2 , musí neodkladně udělat všechno pro to, aby se vztahy Ukrajiny a Ruska vrátily do nějakého rozumného stavu. Nynější parlament to udělat nemůže. Když uspořádáme mimořádné parlamentní volby, zvolíme příčetné lidi, přehodnotíme koncepci vztahů s Ruskem , začneme hledat a najdeme kompromis, budeme moci zastavit Severní proud 2," podotkla Hermanová.

Zdůraznila kromě toho, že v případě, že bude projekt Severní proud 2 realizován, ztratí Kyjev „perspektivu své státnosti".

Projekt Severní proud 2 znamená výstavbu dvou plynových linek o celkovém výkonu 55 miliard krychlových metrů ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Povolení k jeho výstavbě už daly Německo, Finsko a Švédsko a zbývá jen získat souhlas Dánska.