V blízké budoucnosti se výše kapitálových investic Gaz-system zvýší z jednoho a půl na dvě miliardy zlotých za rok. Budoucnost polského plynárenského průmyslu Sputnik projednal s vedoucím analytického oddělení Národního energetického fondu Alexanderem Pasečnikem.

Tato myšlenka není podle mého názoru příliš slibná. Protože existují ti, kdo vytvářejí uzly, například Rakousko nebo Německo. A Polsko nemá naději na úspěch vzhledem k tomu, že ve spojitosti s pobaltskými zeměmi a malé kapacitě těchto trhů příliš hlasitě zní slovo uzel.. Diverzifikace dodávek plynu do Polska, plány nákupu břidlicového plynu z USA, to všechno není moc v souladu se strategickým záměrem stát se energetickým uzlem. Vím, že Poláci chovají zášť vůči Rusku, protože plyn ze Sibiře prodávají Němcům levněji než Polákům. A někteří mí polští kolegové se naštvaně ptali, proč nemůžou prodávat plyn za jednu cenu?

A já odpovídám, že v tržní ekonomice se bere v úvahu vše! S někým z partnerů, zejména s Německem, vytvořila Ruská federace důvěryhodné vztahy, ověřené časem. Kromě toho je Německo lídrem v nákupu ruského plynu. A kdo kupuje víc, ten dostane slevy. Ještě jedna věc, Německo je důležitým účastníkem při realizaci strategických projektů Severní proud a Severní proud 2 a to se musí brát v úvahu. Polsko se distancovalo od Ruska, jeho ekonomika, zejména energetický sektor, se stala bohužel rukojmím politického nepřátelství a rusofobie polských orgánů. Chci věřit, že to nebude trvat navždy. Pokud jde o schválení zákona v Kongresu USA, který zahrnuje zavedení sankcí proti Severnímu proudu 2, může se to brát jako silný tlak na Trumpa, jehož vliv na americkou zahraniční politiku po summitu v Helsinkách by chtěl kongres omezit. Pokud budou zavedeny sankce, bude to mít za následek zhoršení vztahů mezi USA a Evropskou unií. A je nepravděpodobné, že by se Německo kvůli tomu vzdalo takového ziskového komerčního projektu.

Polsko je našim politickým protivníkem v energetickém sektoru, přestože si od nás kupuje spoustu zemního plynu. Domnívám se, že bude stále prodlužovat dodávky zemního plynu z Ruska, i když mají dohodu o jednostranných dodávkách břidlicového plynu z USA, který je mimochodem dražší, než plyn z Ruska. Smlouvy s USA však nejsou závazné. A jak dlouho budou nezávazné? To je těžké říci. Do roku 2022 může Varšava říkat cokoli, říkat o potřebě oslabit takzvanou hegemonii Gazpromu a tak dále. Ale uvidíme, co se stane v roce 2022. Najde-li Polsko pro sebe výhodnějšího prodejce energie?

Mezitím se společnost Gazprom zabývá solidními strategickými projekty. V roce 2019 náš plyn půjde do Číny prostřednictvím plynovodu Power of Russia. Ve stejném roce by měl být projekt Severní proud 2 dokončen. Mimochodem dodáváme do Japonska fosilní paliva, ale protože nemáme žádnou společnou hranici, zkapalněný plyn jde ze Sachalinu po mořích do Japonska. Chci poznamenat, že pro skupinu Gazprom je po celá desetiletí evropský trh prioritou, včetně Polska. A pokud z Polska bude po roce 2022 zájem o dodávky ruského plynu, myslím, že mu nebude odmítnuto. Je však příliš brzy diskutovat o tomto tématu.