Slitky místo dolarů: ruské zásoby zlata se dostaly na rekordní úroveň

„Totální výprodej"

Poté, co Spojené státy začaly uvalovat sankce a hrozilo, že bude Rusko vyřazeno z mezinárodního zúčtovacího systému a dojde k omezení transakcí s ruským státním dluhem, začala CB podnikat klíčová opatření. Během půl roku omezil regulátor své investice do obligací na pouhých 15 miliard dolarů.

Rozhodnutí zaměřit se na jiná aktiva, zejména pak na zlato, je velmi rozumnou strategií. Svět spěje k nové éře nestability a hrozba, že se bude opakovat globální krize, kvůli geopolitice a obchodním válkám roste. Drahé kovy jsou nástrojem bezpečných investic a diverzifikace rizik.

Dluhopisy a dolary jsou považovány za nejvíce likvidní a spolehlivá aktiva na světě. Avšak nekontrolovatelné peněžní emise, kterými hřeší nejen USA, ale i další světové CB, mohou být jedním ze spouštěčů nadcházejícího kolapsu.

Pyramida z dluhů

Svět nahromadil příliš mnoho nezajištěných pohledávek (současný stav celosvětového dluhu činí 247 trilionů dolarů, nebo 318 % světového HDP). Za takových podmínek představují zásoby zlata jakousi nadějnou kotvu. Na rozdíl od dalších obligací nemohou být takové zásoby výrazně znehodnoceny.

Zavzpomínejme na rok 2008. Hrozba, že některé země, především Čína, sníží náklady amerického státního dluhu, byla reálná.

Taková situace je možná i dnes, na pozadí obchodní války započaté Trumpem.

„Pokud řada zemí z různých důvodu předloží USA všechny tyto listiny k vyplacení, budou zkrátka bezcenné. Jde o pyramidu, jelikož USA svůj dluh zřejmě nikdy nesplatí. Bude to tak fungovat do té doby, dokud se v to bude věřit," uvedl měnový stratég společnosti TeleTrade Alexandr Jegorov.

© Fotolia / Ded Pixto Švýcarsko dalo přednost zlatu před papírovým dolarem USA

Zlato je od takových hrozeb oproštěno. Samozřejmě, že drahé kovy jsou méně likvidní než například dluhopisy USA či Německa, mohou podražit i zlevnit. Ale v případě pádu dolarového systému zlato nebude znehodnoceno. Toto aktivum si zachovává svou funkci platebního prostředku ve světovém obchodu a je tak méně závislé na dalších měnách.

Trojice největších držitelů zlata

„Jsem si jist, že k celosvětovému resetu dojde tehdy, když budou vlády nuceny zbavit se dluhů a vše budou vázat k ceně zlata. Proto si země jako Rusko a Čína dělají zásoby zlata, vědí totiž, že by k takové situaci mohlo za několik let dojít," oznámil předseda společnosti First Mining Gold Keith Neumeyer.

V únoru se Rusko zařadilo do pětice zemí s největšími zásobami zlata a poprvé předehnalo Čínu. Při zachování současného tempa nákupů se Rusko během tří let může vyšplhat na třetí místo, pokud jde o největší držitele zlata. Za 10-15 let by pak mohlo překonat rekord sovětské éry, což je 2 800 tun. O tento názor se podělil analytik společnosti Otkritie Broker Timur Nigmatullin.

© Sputnik / Vladimir Trefilov MMF uvedl nedoceněný rubl a přeceněný dolar

Zcela se vzdát dolarů však nebude možné. Světový finanční systém je strukturován tak, že na něj připadá 70 % všech kalkulací. „Rusko obchoduje s ropou a ta je definována v dolarech. Aby bylo možné podporovat dovozní a vývozní operace, musí být značná část rezerv v americké měně," uvádí odborník.

Cena zlata poroste

Nepřetržitá práce tiskařského stroje, která stále více ohrožuje stabilitu světové ekonomiky, bude mít vliv i na cenu zlata. Přičemž budou ovlivněny nejen měnové faktory, ale dojde také k problémům s dodávkami. Odborníci Geologické služby USA se domnívají, že zásoby zlata v zemských hlubinách budou v roce 2034 vyčerpány.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce