Ostatně, vezměme to popořádku.

List Handelsblatt píše, že v Německu má být brzy postaven nový terminál na příjem zkapalněného plynu, přičemž podle informací právě amerického. Noviny uvádějí, že tento projekt byl okamžitě podpořen nejen federální vládou a místními úřady, ale také Evropskou komisí . Ta poskytla souhlas na výstavbu nějak příliš rychle nehledě na její pověstnou byrokracii.

Zdálo by se, že vše je nadmíru jasné. Nynější americká vláda banálně přitlačila Němce ke zdi a přichází na výhodné německé plynové trhy se svým břidlicovým zkapalněným plynem.

Není to ale minimálně docela správné.

Přesněji řečeno, jde o první a nejviditelnější vrstvu reality. A v ní se jako v gigantické energetické matrjošce schovávají stále další a další věci, i když nejsou dnes jasně viditelné.

Stanice Německá vlna sdělila, že již bylo zahájeno pokládání potrubí pro plyn ze Severního proudu 2. Dělá se to přitom dost demonstrativně nehledě na veškerý odpor americké diplomacie a hrozby uplatnění sankcí proti německým energetickým podnikům.

Situace tedy vypadá celkem jinak — jako transakce z oblasti politické korupce. A v překladu do normální řeči — jako banální úplatek.

Ale ani to není všechno.

© REUTERS / Michael Kappeler, Pool EU přistoupila na ústupky v obchodní válce s USA

Je to pouhá druhá vrstva reality, kterých je v matrjošce mnohem více. Podívejme se, co tam ještě má a co je na tom pro vás zajímavého.

Sledujme tedy kouzelníkovy ruce.

Německo dostává již dnes ruský plyn přes Nord Stream o roční kapacitě 55 miliard kubíků a fakticky téměř 62 miliard (stalo se to „náhodou"). Nord Stream 2 dodá stejné množství.

Toto množství by mělo při dnešní spotřebě bohatě stačit hlavním beneficiářům obou proudů bez žádného zkapalněného plynu. Víc než to. Němci, kteří se dnes považují za potenciální hlavní hub pro ruský plyn v EU, ho navíc hodlají vyvážet.

A tím se stává třetí vrstva reality ještě pikantnější. Německo neplatí vlastní peníze, ale prostředky odběratelů budoucího plynu, ruského z potrubí a zkapalněného z nového terminálu. A poněvadž je Rakousko zastoupeno v projektu nejen financemi své OMG, ale také podzemními nádržemi, nebudou to zřejmě Rakušané, ale ostatní Evropa.

Mimochodem kombinace, ve které bude Německo odbírat směs zkapalněného plynu a ruského z plynovodu, má smysl pouze v jednom případě — odumře-li konečně ukrajinské potrubí jako prostředek tranzitu. Jinak to nemá smysl z hlediska prosté matematiky. Není ale na tom nic nového. Je to osud některých pohraničních států. Bylo by naivní předpokládat, že velké mocnosti jsou ochotné obětovat vlastní zájmy ukrajinskému snu.

Avšak i tato „vrstva reality" není v dané matrjošce poslední. K americkému pobřeží se blíží další tanker se zkapalněným zemním plynem ruského původu. Ze Sabetty. Přičemž podle dat amerického navigačního portálu Marine Traffic má loď Gaslog Hong Kong o kapacitě přes 100 milionů kubíků dorazit do Ameriky již dnes, 26. července.

Je to již třetí náklad zkapalněného plynu z Ruska v letošním roce. Experti mají za to, že pro USA je výhodnější koupit dnes levnější plyn, aby vyvážely vlastní zkapalněný na rostoucí trhy asijsko-pacifického regionu.

Faktický současný příchod na trh se zkapalněným plynem takových nových velkých hráčů jako Rusko a USA má vůbec velmi zákonitě skončit vytvořením společných plynových trhů. A také, což je celkem přirozené, se shodnými cenami. Tato myšlenka plynárenské OPEC existuje dost dlouho. A dnes s ohledem na ropnou OPEC+ je velmi pochopitelná a aktuální.

A když je to opravdu tak, není vyloučeno, že v novém německém terminálu začnou vykládat lodě z ruského Jamalu.