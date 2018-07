Jeden válčí, jiný obchoduje. Jaký užitek může mít BRICS z obchodní války Donalda Trumpa?

Charles Pennaforte, odborník na mezinárodní vztahy z Federální univerzity Pelotas, stát Rio Grande do Sul, vysvětlil v komentáři pro Sputnik Brazílie, jak může Trumpova politika nahrát BRICS.

Expert především poznamenal, že Brazílie, která stála u pramenů založení BRICS, přišla do značné míry o svůj vliv jak uvnitř organizace, tak na světové úrovni: „V případě Brazílie jde o politickou krizi, která trvá již víc než tři roky, a skutečně oslabila pozice této země nejen v BRICS , ale také na světové aréně. Z hlediska významu země přivedla vláda (Michela) Temera Brazílii prakticky na nulu."

Expert s politováním zdůraznil, že země je v BRICS v podstatě nečinná, a upozornil na pokles brazilských zahraničněpolitických ambicí v době Temerovy vlády.

„Brazílie by dokázala mít s pomocí nástrojů měkké síly mnohem větší váhu ve sférách, kde nemá velký vliv Čína, ale bohužel, jsme dnes nečinní," dodal.

V roce 2018 udává směr v zahraniční politice USA obchodní protekcionismus. V březnu zvýšil Trump clo na ocel a hliník, přičemž nelitoval ani svých blízkých spojenců. Trumpovy aktivity, jež vzbuzují v celém světě znepokojení a podezření, mohou poskytnout státům BRICS možnost změny systému světového obchodu.

Expert se domnívá, že trend spočívá v tom, že se spolu s růstem izolace USA začínají další účastníci světového obchodu politicky měnit.

„Je to nepochybně důležité pro růst vlivu BRICS z hlediska světového obchodu. Ve skutečnosti Trump prostě ukazuje bez přikrášlování, co to znamená velký mezinárodní obchod. Tento obchod slouží zájmům starých mocností," soudí.

Země BRICS, míní Pennaforte, se tak stávají pólem, kolem kterého se mohou otáčet země, které pátrají po alternativě k mezinárodnímu schématu, které řídí USA.

„Z praktického hlediska nemá Trump ani minimální ekonomické důvody. Větší část americké výroby se nachází za hranicemi země, v Číně a dalších zemích. Takže rozpoutaná obchodní válka, která je svéráznou revanší v podobě cla, se v střednědobém termínu zhoubně projeví na samotném americkém průmyslu," domnívá se.

Zdůraznil, že kladný účinek protekcionistických otřesů spočívá v tom, že mají povzbudit svět k přeskupení politických sil v pátrání po alternativě. Podle mínění Pennaforteho bude BRICS následovat dvě hlavní země, jejichž vliv dnes roste:

„Rusko se pod Putinovým vedením obrodilo jako geopolitický hráč. Stejně jako Čína vykonalo reformu svého (vojenského) arzenálu. Myslím, že tyto dvě země půjdou kupředu a budou prosazovat změny na světové aréně," řekl na závěr expert.