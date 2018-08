Čína nahradí Francii v rozvoji obřího naleziště plynu v Íránu

© AFP 2018 / Atta Kenare Čína může díky americkým sankcím proti Íránu získat největší plynové naleziště na světě

CNPC měla v Jižním Pársu doposud 30% podíl, zatímco společnost Total držela 50,1 % akcií. Zbytek vlastnila íránská společnost Petropars. Společnost Total vstoupila do projektu v roce 2017, když podepsala dohodu o rozvoji jedenácté fáze Jižního Pársu. Počáteční investice měly dosahovat jedné miliardy dolarů. Pro Írán to byla první významná dohoda, která byla uzavřena se západní společností po zrušení sankcí v roce 2016.

Projekt však ohrozilo americké odstoupení z jaderné dohody s Íránem, ke kterému došlo v květnu tohoto roku. Po tomto rozhodnutí společnost Total varovala, že pokud se jí nepodaří zajistit si výjimku z amerických sankcí, bude muset projekt opustit. Doposud však tato společnost ve vyjednání takové výjimky nebyla úspěšná. Již dříve íránští oficiální činitelé upozornili, že pokud Total odstoupí, nahradí ji čínská společnost.

Íránská dohoda: Proč se EU pravděpodobně vzdá a bude hrát podle pravidel Trumpa

Podle posledních zpráv CNPC skutečně převzalo podíl společnosti Total a v současné době tak kontroluje celkem 80,1 % akcií.

„Čínská národní ropná společnost (CNPC) nahradila francouzskou společnost Total a vlastní 80,1% podíl v jedenácté fázi Jižního Pársu," cituje íránská agentura IRNA slova investičního ředitele Íránské národní ropné společnosti (mateřské společnosti Petropars) Mohameda Mostafaviho.

Společnost Total investovala do rozvoje Jižního Pársu již 40 milionů eur. Podle portálu Zero Hedge CNPC pro financování svých operací nejspíše využije čínskou banku Bank of Kunlun, přes kterou probíhaly transakce v době působení mezinárodních sankcí proti Íránu. Kvůli tomu na ni americké ministerstvo financí v roce 2012 uvalilo sankce. Avšak vzhledem k tomu, že se transakce uskutečňovaly v eurech a jüanech, se jí sankce nedotkly.

Naleziště Jižní Párs v Perském zálivu má největší zásoby zemního plynu na světě. Naleziště bylo objeveno v roce 1990 a první těžba začala na konci roku 2002. Projekt je rozdělen do třiceti fází. Pro jeho úspěšné dokončení Írán potřebuje zahraniční investice a technologie.