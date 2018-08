Analytici vysvětlili, čím může Rusko nahradit dolar

Proces náhrady obchodování v dolarech ve prospěch eura a dokonce rublu už začal – v případě nutnosti může být používán i při obchodu s ropou, a při spolupráci s evropskými partnery by to bylo dokonce jednodušší, předpokládají odborníci dotazovaní Sputnikem.

Orientace na Evropu

© Sputnik / Natalia Seliverstova Ruský ministr financí uvažuje nad částečným odmítnutím dolaru

Celkově bude Rusko kvůli nedůsledné politice USA a prohlášení americké vlády o nových sankcích, které dělají z dolaru riskantní nástroj, více obchodovat v národní měně a v euro, řekl první vicepremiér a ministr financí RF Anton Siluanov

Podle slov hlavní ekonomky banky Nordea Taťjany Jevdokimovové tento proces už probíhá několik let. „Existuje statistika ohledně struktury účtování v ruském mezinárodním obchodě. A tam se v podstatě během posledních let podíl dolaru značně snížil přibližně z 80 % na méně než 70 % ve prospěch rublu a evropské měny. Tento proces běží. Nemůže proběhnout najednou, ale to, že bude pokračovat, je očividné," řekla.

Uskutečnit přechod na euro by bylo pro RF dokonce komfortní, protože Evropa je hlavním obchodním partnerem. „Vůbec není nutné dostávat za ropu dolary, tím spíše, že pro nás je hlavním obchodním partnerem Evropa, a proto přechod na euro by byl v určitém smyslu dokonce pohodlnější," domnívá se náměstek ředitele skupiny korporativních ratingů AKRA Vasilij Tanurkov.

S ním souhlasí Jevdokimovová, která říká, že USA nejsou pro Rusko příliš významným obchodním partnerem. „USA jsou pro nás v některých oblastech dovozu a vývozu významným partnerem, především v letectví, ale obecně to zdaleka není klíčový partner," zdůraznila.

Podle slov Jevdokimovové mnohé společnosti uvažují o odmítnutí dolaru, jelikož potřebují stabilní nástroj pro vzájemné účtování. „Jelikož v případě americké měny existují taková rizika, společnosti se samozřejmě budou snažit se jim vyhnout. To vyžaduje určitý čas a než bude uskutečněn úplný přechod, může vzniknout dost složité období, kdy se například prodlouží lhůta těchto operací, možná bude nutné provádět několik operací, aby byla platba uskutečněna," dodala Jevdokimovová.

Regionální partneři

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation/Vadim Savitskii Lídři zemí ŠOS přijali deklaraci k výsledkům summitu v Čching-tao

Pomoc rublu na cestě k přechodu na obchodování v národních měnách může poskytnout ŠOS (Šanghajská organizace pro spolupráci) , předpokládá generální ředitel UK Sputnik — správa kapitálu Alexandr Losev.

„Jestliže bude realizován multiměnový finanční model a vybudován systém účtování v národních měnách při vzájemném obchodu členských zemí ŠOS, může být obchodování v národních měnách zahájeno na území Eurasijského ekonomického svazu," předpokládá.

Galina Kuzněcovová, přednášející na Institutu obchodu a podnikové správy Ruské akademie národního hospodářství a státní služby přitom pochybuje o rychlé možnosti přechodu na účtování v rublech, jelikož hlavním vývozním zbožím Ruska jsou suroviny, komodity, které není možné zaplatit rubly.

„Struktura obratu zboží je taková, že nemůžeme počítat s tím, že se to někdy uskuteční (účtování v národních měnách — red.). Dokonce i pokud si vezmeme země SNS, na něž připadá 12 % našeho obratu zboží, ale i do SNS dodáváme převážně suroviny — nikdo nemá zájem o obchod v rublech," řekla Sputniku.