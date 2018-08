Tymošenková porovnala Ukrajince s otroky v starověkém Egyptě

Podle ní se ukrajinské orgány vysmívají svým občanům.

„V ukrajinských vesnicích začali trhat jablka ze zahrad a sadů. Mají fenomenální cenu, 30-40 kopejek za kilogram. Otroci ve starověkém Egyptě v době Tutanchamona měli vyšší příjmy. Jinak než výsměchem nad lidi se to nazvat nedá…," napsala Tymošenková.

Navíc označila Ukrajince, kteří pracují v Polsku, za ten „ekonomický faktor", který umožňuje lidem v zemi přežít.

„Ukrajinští občané pracující v Polsku poslali za tři měsíce na Ukrajinu 800 milionů dolarů. V mnoha ohledech se jedná o „ekonomický faktor", který pomáhá našim občanům přežít i přes 145 „reforem" vlády. Jsou to lidé, kteří mají zvýšit národní ekonomiku Ukrajiny, ale kvůli bezvýchodné situaci zvyšují ekonomiku někoho jiného," dodala Tymošenková.

Podle jejího názoru je jedinou cestou z této situace vytvořit podmínky pro Ukrajince, po kterých by chtěli pracovat na Ukrajině a nešli by do zahraničí.