Turecko už není v seznamu největších držitelů státního dluhu USA

V červnu Turecko snížilo investice do státního dluhu USA a vypadlo ze seznamu největších držitelů amerických státních dluhopisů. Svědčí o tom údaje Ministerstva financí USA.

Za účetní měsíc se snížily turecké investice do státního dluhu USA na 28,8 miliard USD, zatímco v květnu to bylo 32,6 miliard USD. Turecko od loňského listopadu nepřetržitě snižovalo své investice do státních obligací USA. Tehdy činil jejich objem 61,2 miliard dolarů a současnou úroveň přesahoval více než dvojnásobně.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Slitky místo dolarů: ruské zásoby zlata se dostaly na rekordní úroveň

V důsledku červnového snížení vypadlo Turecko ze seznamu největších držitelů amerického státního dluhu. Na posledním místě tohoto seznamu jsou v současné době Filipíny, jejichž investice se odhadují na 31,6 miliard USD.

Rusko opustilo tento seznam už v květnu, kdy prudce snížilo své investice do státních dluhopisů USA — ze 48,7 miliard na 14,9 miliard dolarů. Ani v červnu se v porovnání s květnem ruské investice do státního dluhu USA nezměnily.

Podle červnových údajů první místo v seznamu i nadále zaujímá Čína, jejíž investice do státního dluhu USA se odhadují na 1,179 trilionu USD, což je o 0,4 % méně než v květnu. Na druhém místě je Japonsko, jehož investice se snížily o 1,75 % ve srovnání s předchozím měsícem a odhadují se na 1,03 trilionu USD. Třetím největším držitelem státního dluhu USA je Brazílie. Brazilské investice činí 300,1 miliard USD a ve srovnání s květnem se zvýšily o 0,3 %.