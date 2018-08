Kreml okomentoval oslabení rublu

Finanční systém Ruské federace je naprosto stabilní, a to i přes volatilitu rublu. Uvedl to tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Rubl začal prudce klesat vůči dolaru a euru uprostřed minulého týdne, a to v souvislosti s obavami z možného zavedení nových amerických sankcí proti Ruské federaci.

„Vidíte, že existuje pohyb více směry. Opravdu, částečná volatilita existuje. Ještě jednou však opakuji a chtěl bych vám tím připomenout prohlášení našeho vedení ekonomického a finančního sektoru, že finanční a ekonomická situace v zemi je absolutně stabilní," řekl Peskov. Odpověděl tak na otázku, zda pokles kurzu rublu vzbuzuje v Kremlu obavy a zda Kreml připouští, že v případě zavedení nových amerických sankcí dojde k dalšímu oslabení národní měny.

© AP Photo / J. David Ake Německý list uvedl, co je příčinou neúčinnosti amerických sankcí

Kurz v pátek odpoledne po nejasném pohybu opět poklesl. Dolar téměř dosáhl úrovně 67,5 rublů (22,81 Kč) a euro dosáhlo úrovně nad 76,8 rublů (25,95 Kč).

Již dříve představil americký Kongres návrh zákona zahrnující celou řadou protiruských opatření, včetně sankcí proti novému státnímu dluhu Ruské federace a státním bankám. Odborníci, kteří poskytli Sputniku rozhovor, zdůraznili, že proti státním bankám je znění v dokumentu nepřesné, takže by to mohlo potenciálně vést k zákazu platby v dolarech. To by však pro banky a také pro rubl bylo velmi bolestivé.

Odborníci však zároveň poukázali na to, že návrh zákona může být ještě upraven nebo nemusí být vůbec přijat.