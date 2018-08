Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko v roce 2018 sníží odběr ropy z ropovodu Družba o 7,5 % na 24,07 milionu tun. Agentuře Sputnik to uvedl poradce prezidenta ruské společnosti Transněfť Igor Demin.

„Přes ropovod Družba bude v roce 2018 do Polska dodáno 15,115 milionu tun (snížení o 3,4 % v porovnání s minulým rokem), do Slovenska 4,99 milionu tun (snížení o 9,4 %) a do Maďarska 3,968 milionu tun (snížení o 9,6 %)," řekl Demin.

Dodávky přes ropovod do Česka se sníží o jedno procento na čtyři miliony tun. Dodávky do Německa naopak stoupnou o 0,3 % a dosáhnout 19,954 milionu tun. Uvedl Demin.