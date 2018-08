Putin vysvětlil, proč Evropa potřebuje Severní proud 2

„Evropa potřebuje Severní proud 2. Pan prezident (Finska, Sauli Niinistö) nyní také řekl, že je třeba přecházet na ekologicky šetrná paliva v Arktidě, a to je naprosto správný návrh. Ale to není jediná oblast využití modrého paliva. Nejdůležitější je, že objemy spotřeby, hlavně v Evropě, rostou. Gazprom například zvýšil své dodávky do EU téměř o 13 %. A vlastní zdroje v evropských zemích, jako je Norsko a Spojené království, se snižují. To je takzvaný „lékařský fakt", který nazvali odborníci," řekl Putin.

Podle Putina je Rusko připraveno konkurovat všem možným dodavatelům plynu do Evropy

„Jsme připraveni konkurovat všem. Věříme ve spravedlivou konkurenci v rámci stávajících mezinárodních právních norem," uvedl prezident.

Projekt Severní proud 2 znamená výstavbu dvou plynovodů o celkovém výkonu 55 miliard krychlových metrů ročně od pobřeží Ruska, přes Baltské moře až do Německa. Povolení k jeho výstavbě již daly Německo, Finsko a Švédsko a zbývá jen získat souhlas Dánska.