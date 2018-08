Polsko předpovědělo Rusku dominantní pozici

Polsko by se nemělo spoléhat na vývoz potravin do Ruska. V Agrární komoře to ve čtvrtek uvedl ministr zemědělství a rozvoje venkova Jan Krzysztof Ardanowski.

Poukázal na chyby, kterých se v Polsku dříve dopouštěli, když spoléhali na to, že Rusko bude kupovat veškeré přebytky polských potravin. „Tehdy říkali, že Rusko koupí všechny přebytky polských potravin, a proto nebylo potřeba starat se o jiné trhy," pronesl ministr.

„Rusko samozřejmě nebude kupovat přebytky polských potravin, a to hned z několika důvodů. Rusko, jak ho známe z minulosti a současné Rusko — to jsou dvě naprosto odlišné země," domnívá se Ardanowski.

Podle jeho názoru se Rusko stává obřím výrobcem potravin a brzy bude dominantním vývozcem základních potravinářských výrobků.

Ruský prezident Vladimir Putin dne 6. srpna roku 2014 podepsal nařízení, které zakazuje dovoz některých druhů zemědělské produkce, surovin a potravin do Ruska, a to ze zemí, které uplatňují protiruské sankce. K nim patří například USA, státy EU, Kanada, Austrálie či Norsko. Výsledkem toho byl zákaz dovozu masa, uzenin, ryb a mořských plodů, zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Vzhledem k tomu, že západní sankce i nadále platí, zavedlo Rusko vlastní odvetná opatření, a to do konce roku 2018.