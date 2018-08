Národní banka Slovenska varuje: Buďte pozorní nebo přijdete o veškeré peníze!

Národní banka Slovenska (NBS) přišla v posledních dnech s varováním, které se týká lákavé investice. Ta by podle všeho měla přinést zájemcům vysoké zisky. V čem je ale háček?

O této události informoval slovenský portál pluska.sk a na stránkách se píše, že pokud by zájemci z řad slovenských obyvatel měli o tuto investici zájem a chtěli by se o ní dozvědět více, museli by nejprve splnit několik podmínek. Společnost nabízející investici je totiž ochotná poskytnou více informací pouze v případě, že zájemci uhradí členský poplatek, vstupní investici či tuto nabídku doporučí svým známým.

Už tyto podmínky by nám mohly napovědět, že se možná jedná o podvod. Lidé by si tedy nejprve měli na stránkách banky (www.nbs.sk) ověřit, zda je vůbec daná společnost pod dohledem NBS a má oprávnění podnikat v této sféře. Také by si u investic, které slibují opravdu vysoký zisk, měli dát větší pozor. „Buďte opatrní a zvažte, zda může být slibovaný zisk opravdu reálný. Podívejte se na internetu, jakých výnosů můžete dosáhnout u konkurence a zda není toto zhodnocení nereálné," cituje portál doporučení NBS.

Odborníci NBS dále radí, že by si lidé také předem měli zjistit, zda si například na společnost na internetu nestěžují ostatní lidé či dokonce už nepřišli o své finanční prostředky. Také je dobré ověřit si, kde firma sídlí. Mohlo by se totiž jednat o tak zvané pyramidové schéma podvodu, jak píše portál.

Principem takových podvodů je to, že peníze, které dotyčný investuje, slouží k tomu, aby byly vyplaceny lidem, kteří investovali dříve a kteří teď čekají na svůj zisk. Velká část peněz však jde ale na management.

Lidé by tedy nikdy neměli uzavírat žádné smlouvy, půjčky, pojištění či investice jinak než prostřednictvím společností, které mají příslušné oprávnění pro činnost v této oblasti.

Pokud se ale stanete obětí takového podvodu, měli byste okamžitě informovat nejen policii, ale také NBS.