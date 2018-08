Německá společnost Uniper může v případě sankcí USA odstoupit ze Severního proudu 2

Německá společnost Uniper, která je jedním z evropských partnerů společnosti Gazprom ve výstavbě plynovodu Severní proud 2, by mohla upustit od své účasti v tomto projektu. K takové situaci může dojít, pokud Spojené státy zavedou omezující opatření, informuje portál Dow Jones News.

Člen představitelstva energetické společnosti Christopher Delbrück uvedl, že Uniper nemůže nic riskovat. Podle jeho slov by společnost, pokud by na ni byly uvaleny sankce, mohli vyloučit z platebních obratů a ona by tak nemohla provádět transakce v dolarech.

Dodal také, že jde o věci, které Uniper zásadně nemůže dopustit.

Delbrück současně vyjádřil naději, že všechny strany budou jednat rozumně.

Postoj Spojených států

Washington chce, aby se země EU neúčastnily výstavby plynovodu Severní proud 2. Kromě toho jsou v Bílém domě připraveni zavést omezující opatření proti těm, kteří se i nadále budou podílet na tomto projektu. Místo ruského plynu Spojené státy prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn (LNG) a výstavbu replynofikačních terminálů v Evropě.