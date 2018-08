Média: V Rusku se objeví další mega projekt

V Rusku se možná objeví ještě jeden mega projekt. Bude to dvojník Severomujského tunelu na Bajkalsko-amurské magistrále v Burjatsku, píše list Kommersant.

Podle údajů listu má být do 20. prosince hotové technicko-ekonomické odůvodnění projektu. Tento úkol byl zadán na poradě u vicepremiérů Maxima Akimova a Dmitrije Kozaka. Zabývat se tím má společnost Ruské železnice.

Podle výpočtů ředitele společnosti Olega Belozerova umožní výstavba druhého tunelu dopravit místo stávajících 16 milionů (přes jeden tunel) 100 milionů tun nákladu ročně.

Experti dotázání listem ale říkají, že zvýšená propouštěcí kapacita tunelu nemusí být potřebná. Zjistit se to dá projektováním za 300-500 milionů rublů. Tyto peníze by se daly „uvolnit z projektu" výstavby mostu na Sachalin. Další faktor, který ovlivní potřebu tunelu (stejně jako mostu), je existence nového sachalinského přístavu, jenže s jeho výstavbou to není zatím jasné.

První Severomujský tunel byl vybudován v roce 2003. Je to nejdelší železniční tunel v Rusku (15,3 km), který je součástí Bajkalsko-amurské magistrály.