Čínský turismus do Ruska v tomto roce vyrostl více než dvojnásobně

Počet čínských turistů, kteří v tomto roce od ledna do července navštívili Rusko ve srovnání se stejnou periodou minulého roku razantně vyrostl, vysvětlil viceprezident největší čínské cestovní kanceláře.

Victor Tseng, viceprezident největší cestovní kanceláře v Číně, informoval, že počet čínských turistů, jež v tomto roce cestovali do Ruska, ve srovnání s uplynulým rokem výrazně vyrostl.

„Během loňského roku se Rusko stalo turistickým cílem, který mají čínští turisté stále více v oblibě," prohlásil viceprezident cestovní kanceláře Ctrip a dodal: „Podle našich informací počet cest mezi Čínou a Ruskem od ledna do července tohoto roku vyrostl o 150 procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku."

Tseng prohlásil, že jen v období fotbalového mistrovství světa 2018 navštívilo Rusko až 50 000 čínských turistů. Tento počet překonal očekávání cestovní kanceláře.

Viceprezident cestovní kanceláře zdůraznil, že počet turistů směřujících z Číny do Ruska roste díky „přátelské" politice Ruska vůči čínským turistům. To poukazuje na to, že zjednodušené vízové řízení mezi oběma zeměmi je klíčovým faktorem pro turismus.

Rusko v minulém roce zavedlo zjednodušené turistické vízové řízení pro 18 zemí: Brunej, Indie, Čína, Severní Korea, Mexiko, Singapur, Japonsko, Alžírsko, Bahrajn, Írán, Katar, Kuvajt, Maroko, Spojené arabské emiráty, Omán, Saúdská Arábie, Tunisko a Turecko. Cílem je přilákat turisty do vzdálených východních oblastí Ruska.

V minulém roce navštívilo Rusko, podle informací cestovních kanceláří, téměř 1,8 milionu Číňanů.