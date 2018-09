Babiš uvedl, že všichni mají zájem o obchod s Ruskem

„Každý přece by rád dělal byznys s Ruskem. Musí se najít politické řešení plnění Minských dohod. Nějak se to musí vyřešit. Rusko tady je a bude," řekl premiér.

Podle Babiše bez účasti Ruska není možné odstranit mnoho problémů, které existují ve světě. Konkrétně, pouze s Moskvou, věří premiér, je třeba hledat cestu ze současné situace v Sýrii, „bez ní to nedá dělat a situace v Sýrii se napřímo týká Evropanů," řekl premiér.

„Nová italská vláda chce zrušit tyto sankce. Uvidíme, jak se to vyvine, uvedl Babiš a dodal, že podle toho, co říkají italští politici, usuzuje, že téma sankcí se dostane do jednání Rady Evropské unie, ale neví kdy.