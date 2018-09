Čína přesedlala na ruský plyn

„Dodám, že na včerejším jednání prezidenta Putina a předsedy Číny Si Ťin-pchinga čínský vůdce oznámil, že si stanovil cíl, aby byla v co nejkratším možném čase ujednána smlouva na dodávky plynu po západní trase," upřesnil ministr.

Také připomněl, že veškeré technické podmínky na jednání mezi ruským Gazpromem a čínskou CNPC byly odsouhlaseny a zůstalo jen málo věcí k dohodnutí. Smlouvu na dodávky ruského plynu po západní trase do Číny podepsala ruská společnost Gazprom a čínská CNPC už v květnu roku 2014. Smlouva předpokládá každoroční dodávku plynu do Číny po dobu třiceti let, v celkovém rozsahu 38 miliard kubických metrů, a to přes plynovod Síla Sibiře. Začátek dodávek je naplánován na konec prosince roku 2019.

Západní trasa předpokládá vytvoření nového potrubního systému Síla Sibiře 2 v již existujícím dopravním koridoru ze západu Sibiře do Novosibirsku, který bude rozšířen až na rusko-čínské hranice.