Washington zveřejnil nároky vůči Severnímu proudu 2

„Doufám, že všem je jasné, že sankce proti Severnímu proudu 2 souvisí především s otázkou tranzitu přes Ukrajinu. Je také obecnější filosofická otázka ohledně omezeného počtu dodavatelů plynu do Evropy… Členské státy EU to rovněž znepokojuje… Jiný postoj má Německo a možná Rakousko. Avšak ostatní, s kterými jsem mluvil, si přejí mít alternativu Severního proudu 2. Ať už jde o Trans adriatický plynovod (TAP), nebo o zkapalněný plyn z USA. Co se týče řečí o tom, že Američani jsou proti Severnímu proudu 2 jenom proto, že chtějí dodávat Evropě víc zkapalněného plynu… Je to nesmysl. Kdyby tomu tak bylo, nepodporovali bychom Transjadranský plynovod," řekl Perry.

© AP Photo / Frank Hormann USA přirovnaly Severní proud 2 k hrdlu láhve

Na poznámku novináře, že se kapacita Transjadranského plynovodu se nedá srovnat se Severním proudem 2, Perry odpověděl, že „nicméně není správné mluvit o tom, že chceme zastavit Severní proud 2 jenom proto, abychom prodávali víc zkapalněného plynu". Zdůraznil, že „další aktivity Ruska ohledně tranzitu plynu přes ukrajinské území mají velký význam".

Na poznámku o tom, že prezident RF Vladimir Putin nejednou mluvil o zachování části tranzitu, odpověděl americký ministr energetiky lakonickým „uvidíme".

Perry rovněž okomentoval výrok novináře o tom, že jak v Rusku, tak v Německu a Rakousku převládá názor, že se USA snaží zastavit Severní proud 2 jenom proto, aby mohly zabrat Rusku část evropského trhu. Podle jeho slov „má 26 ostatních zemí EU jiný názor" a „přejí si americký zkapalněný plyn". Perry se domnívá, že jeden zdroj energie je riskantní z hlediska přerušení dodávek kvůli přírodním kataklyzmatům nebo z politických důvodů.