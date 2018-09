USA převezly Evropu. Našly mezeru k obcházení protiruských sankcí

Vesmír je důležitější než veškerá omezení

Závod NPO Elektromaš v Moskevské oblasti dodává raketové motory do USA už 25 let. Nyní Američané kupují RD-180 a RD-181. První motor je pro rakety Atlas V, které jsou využívány pro vojenské, vědecké a komerční starty. Tyto rakety vyrábí společný podnik United Launch Alliance, patřící společnostem Boeing a Lockheed Martin.

© Sputnik / Ramil Sitdikov USA vyšly vstříc ruské společnosti, proti které platí sankce

Druhý motor je pro rakety Antares, vyráběné aerokosmickou společností Orbital ATK a používané většinou ke startům kosmické lodě Cygnus. Od roku 2008 dopravuje náklady na Mezinárodní vesmírnou stanici

Odborníci dotazovaní Sputnikem nevidí v dodávkách ruských raketových motorů žádné porušení a považují podezření německých novinářů za neopodstatněné. „V každém balíku protiruských sankcí je důležitá poznámka: zákazy a omezení se netýkají rusko-amerických kontaktů v oblasti vesmíru. Je tím míněna spolupráce ohledně ISS, především pilotované lety. USA považují tuto oblast za strategickou, na níž přímo závisí život a zdraví kosmonautů. Proto je vesmír nedotknutelný," vysvětlil odborník na vesmírnou politiku Pavel Luzin.

Před dvěma lety se Orbital ATK zařadila mezi společnosti, které vyhrály kontrakty NASA na dodávku nákladů na ISS. Do roku 2024 se kosmické lodě této společnosti musí minimálně šestkrát nacházet na oběžné dráze. A proto rusko-americká spolupráce ve vesmíru bude nejspíše pokračovat.

„Co se týče nákupů motorů RD-180 pro Atlas V, tak tuto raketu Američané projektovali pro vojenské účely. Dnes je někdy využívána pro vojenské starty a to znamená, že se to týká bezpečnosti USA. Proto se sankce na motory nevztahují," říká Luzin.

Rusko také má zájem na zachování spolupráce v oblasti vesmíru. Americké kontrakty zajišťují hlavní příjem Energomaše. Jednání s NPO už mnoho let vede Čína, ale zatím nebyla uzavřena žádná smlouva.

Moskva je ochotna pokračovat ve spolupráci s Američany i ve výrobě letadel. Třetina vyváženého do zahraničí titanu připadá na jejich trh. Společnost Boeing mnoho let používá tento kov k pokovování letadel. Na podzim Boeing a ruský závod na výrobu titanu VSMPO-Avisma chtějí v Rusku zahájit provoz leteckého závodu na výrobu titanových matric, nutných při montáži letadel. První společný závod pracuje ve Sverdlovské oblasti již téměř deset let.

Může se stát, že překážkou spolupráce v oblasti raketových motorů a výroby letadel nebudou sankce, ale protisankce Moskvy navržené poslanci Státní dumy. Poslanci se domnívají, že Rusko by mělo jako první odmítnout dodávky raketových motorů a titanu do USA. Utrpí tím však především domácí výrobci. „Společnost VSMPO-Avisma v žádných sankčních seznamech nefiguruje. Kontrasankce budou úderem nejdříve pro ni. Najít alternativního dodavatele titanu je snadnější, než najít nového kupujícího," předpokládá Luzin.

Ruská pistole na stráži amerického pořádku

Před třemi lety se o pistole Osa začali zajímat policisté státu Arizona. Ruské traumatické zbraně je zaujaly tím, že jsou vybaveny elektronickým zařízením, které testuje připravenost nábojů ke střelbě. V minulém roce byly do Arizony poprvé dodány. Po zkouškách projevili arizonští policisté přání rozšířit dodávky.

Pistole Osa vyrábí společnost Nové zbrojní technologie, s.r.o. Tento závod se nachází v Moskevské oblasti a nepatří do struktury Techmaše, to znamená, že se na něj nevztahují sankce. Ale společnost řídí Gennadij Bedijev — projektant Osy. Traumatickou pistoli vyvíjel v době své práce ve Vědecko-výzkumném ústavu aplikované chemie a tento ústav je součástí Techmaše. No a Osu svým jménem z nějakého důvodu prodává právě Techmaš," popisuje situaci Luzin.

Programový ředitel Ruské rady pro zahraniční záležitosti vysvětlil Sputniku, že v zákoně O boji proti nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí CAATSA je poznámka. „Formálně jsou transakce v obraně zakázány, ale v zákoně jsou uvedeny výjimky. Každý konkrétní případ se řeší samostatně," upřesnil Timofejev.

© REUTERS / Jonathan Ernst V Německu prozradili, jak USA neplní protiruské sankce

Odborníci se shodli v tom, že USA neporušují protiruská omezení. „Sankce jsou tvrdé, ale je v nich vždy určité místo pro možnosti. Text je vždy velmi pečlivě připraven. Čtenář věnuje pozornost dvěma nebo třem hlavním bodům dokumentu a vše ostatní je popis toho, jak funguje," uvedl Luzin.

Mezinárodní právo versus americké sankce

V celém tomto případu odborníci věnují pozornost hlavní námitce Německa. „Američané požadují od Evropy dodržování sankcí. Ale pokud je to pro ně výhodné, sami porušují zákon," uvádí německý novinář.

Ačkoliv se podezření Němců nepotvrzují, diskuze rozpoutaná v Německu je zajímavá sama o sobě. „Německá média prostřednictvím případu s raketovými motory rozvířila téma složitých vztahů mezi Berlínem a Washingtonem. Američané vyvíjejí tvrdý nátlak na Evropu kvůli Severnímu proudu 2 a vyvolávají nespokojenost německého byznysu. Vyhlásit sankce proti plynovodu je jednodušší než zakázat rusko-americkou spolupráci ve vesmíru," je přesvědčen Pavel Luzin.

Ivan Timofejev považuje námitky Německa vůči USA za pochopitelné: „Když Němci obviňují USA z porušování sankcí, dívají se na jednání Američanů z hlediska mezinárodního práva, podle něhož nelze zavádět sankce kvůli zájmům konkurence. Ale v případě Severního proudu 2 jsou sankce využívány právě k tomu, aby se do Evropy dostal americký plyn a vytlačil ruský."

© Sputnik / Igor Zarembo Indie hodlá informovat USA, že neodmítne nákup S-400

Kromě plynovodu jsou USA nespokojené s vojensko-technickou spoluprací spojenců s Ruskem. S cílem donutit je odmítnout ruské dodávky Washington podle svého zvyku zavádí sankce. Mimochodem Američané nepopírají, že tato omezení mají prvky konkurenčního boje. „Mnohé země historicky nakupují ruskou vojenskou techniku, která je levnější než naše. Ale my se snažíme, aby ji odmítli a snažili se získat techniku americké výroby," otevřeně řekla náměstkyně ministra zahraničních věcí USA Andrea Thompsonová.

Nyní Bílý dům přesvědčuje Indii a Turecko, aby nekupovaly od Ruska protivzdušný raketový komplex S-400. Zatímco Indie patří k zemím, které Američané dočasně nebudou trestat za vojenskou spolupráci s Moskvou, pro Turecko žádné úlevy neexistují. Situace se postupně dostává do slepé uličky.

„Ankara se nechystá odmítat S-400. Za to by měli Američané zavést sankce. Ale Turecko je klíčovým členem NATO, sankce zhorší jejich i tak složité vztahy. Proto dokud dodávky ruských komplexů nebyly zahájeny, USA se ze všech sil snaží používat diplomatické prostředky," uvádí Luzin.

Zamhouřit oči před tím, co se děje, Američané také nemohou, protože je to přímé porušení sankcí CAATSA. „Úpravy zákona, které pomohou Ankaře vyhnout se sankcím, může přijmout pouze kongres. Bude-li s tím souhlasit, se ukáže až po listopadových volbách," uzavřel odborník.

