Čína snížila investice do státního dluhu USA

Nehledě na napjaté vztahy s USA je Čína i nadále na prvním místě v objemu investic do amerického státního dluhu, i když v červenci snížila ČLR investice do tohoto nástroje o 7,7 miliardy USD a má teď obligace za 1,171 trilionu dolarů, vyplývá z obnovených údajů ministerstva financí USA.

Na druhém místě je stejně jako před měsícem Japonsko, které naopak zvýšilo investice do amerických cenných papírů a akumulovalo papíry ministerstva financí USA na 1,0355 trilionu dolarů.

© Fotolia / Ded Pixto Indie se zbavuje amerických dluhopisů a kupuje zlato

Za dvěma předáky značně zaostává Irsko, které má 300 miliard dolarů investic. To je o 600 milionů více, než mělo koncem června.

Rusko, které v červnu a v červenci značně snížilo své investice do tohoto nástroje, se dosud nevrátilo do první třicítky (bylo v posledních letech na 10. až 13. místě). Vyplývá to z informací amerického regulátora. Dříve se snížily ruské investice do státních obligací USA na minimum od roku 2007 a činily koncem května 14,9 miliardy USD. Do konce července se toto číslo prakticky nezměnilo: investice se snížily o 3 miliony dolarů (ze 14,910 miliardy na 14,907 miliardy USD).

Celkové investice do státních obligací USA se zvýšily do konce července o 40 miliard dolarů — na 6,2516 trilionu USD.