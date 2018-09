Na Ministerstvu obchodu Číny prozradili, k čemu přivede obchodní válka s USA

Minulý týden vyhlásila Čína odvetou za nová americká cla na čínské zboží, která nabyla platnosti 24. září, zavedení zvýšeného cla na dovoz více než 5,2 tisíce položek amerického zboží v objemu 60 miliard USD včetně desetiprocentního cla na dovoz LNG.

© AP Photo / Ben Margot Číně dochází americké zboží, na které může uvalit cla. Co bude dělat dál?

„USA jsou významným dodavatelem LNG do Číny, kvůli omezovacím obchodním opatřením, která podnikla americká strana, musela Čína nuceně podniknout podobná opatření. A to se skutečně může dotknout USA jakožto významného vývozce LNG do Číny. To je skutečnost, která se už projevila," prohlásil na briefingu Wang Shouwen.

Dodal, že v současné době je Austrálie také významným dodavatelem LNG do Číny, který má dobré perspektivy do budoucna.

„Čína je velký trh, který se navíc otevírá vnějšímu světu. Nebýt obchodní války, poskytla by Čína stejné možnosti na tomto trhu všem dodavatelům LNG," řekl náměstek čínského ministra, když odpovídal na otázku, jestli mohou třetí země zvýšit objemy dodávek v souvislosti se zvýšením cla na americké zboží.