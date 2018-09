V USA prohlásili, že nemohou uplatnit vůči Rusku stejné sankce, jako proti Íránu

Americké sankce proti Rusku jsou zaměřeny proti jednotlivým osobám a podnikům na rozdíl od sankcí proti KLDR nebo Íránu, poněvadž ruská ekonomika je velká a je dobře integrovaná do mezinárodního finančního systému a obchodu. Vyplývá to ze zprávy pomocníka amerického ministra financí Marshalla Billingslea.

„Rusko se liší od jiných zemí, proti kterým platí sankce USA, několika závažnými věcmi… Nemůžeme například čelit ruské agresi stejným způsobem, který uplatňujeme vůči Severní Koreji nebo Íránu. Rusko má velkou ekonomiku, která je dobře integrována do světové, do mezinárodního finančního systému a světových kanálů dodávek. KLDR a Írán, naopak, byly do značné míry nebo úplně několik desetiletí izolovány od světového finančního systému," poznamenal pomocník ministra financí USA v projevu před podvýborem sněmovny reprezentantů pro finanční služby a obchod.

© REUTERS / Raheb Homavandi Ve Washingtonu slíbili, že zmaří pokusy EU obejít sankce proti Íránu

Dodal, že USA používají s ohledem na tyto okolnosti nástroje ministerstva, aby vyvinuly maximální nátlak na Rusko, ale s minimálními vedlejšími účinky těchto sankcí pro USA, jejich evropské spojence a světovou ekonomiku.

Marshall Billingslea uvedl jako příklad sankce proti ruským podnikatelům Olegu Deripaskovi a Viktoru Vekselbergovi a jejich klíčovým aktivům, Rusal, EN+ a Renova Group.

„V důsledku sankcí se osobní kapitál Deripasky snížil o víc než 50 %, cena akcií EN+ na Londýnské burze klesla… osobní kapitál Vekselberga se snížil přibližně o 3 miliardy dolarů, zahraniční vlády zahájily vyšetřování ohledně jeho zařazení do sankčního seznamu USA a jeho aktiva byla zatčena v několika jurisdikcích. Renova Group se byla navíc nucena zbavit podniků v Švýcarsku a Itálii," sdělil ministrův pomocník.