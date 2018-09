Ruský byznys požádal o ochranu před Čínou

Dopis zaslala aliance TELMI, která sjednocuje největší domácí výrobce telekomunikačního zařízení: T8, Eltex a Mikran. Podle jejích údajů je v současné chvíli až 94 procent ruského trhu obsazeno zahraniční produkcí, především čínskou — od společností Huawei a ZTE.

Ruští výrobci nemají přednost na tendrech a chtějí to napravit. Navrhují například stanovit kvótu 25-30 procent pro všechny kupující — takový podíl by měl připadat na nákup domácí produkce. Při existenci dvou nabídek od ruských společností by neměly být zahraniční firmy vůbec připuštěny na burzu.

Dalším možným opatřením je pomoc kupujícím. Jim mají být kompenzovány výdaje za nahrazení zahraničního komunikačního systému ruským.

Podle novinových údajů návrhy mohou být podpořeny, jelikož dodávky zahraničního telekomunikačního zařízení jsou citlivou otázkou pro vládu. V případě zpřísnění sankcí mohou být dodávky zastaveny a tehdy bude trh potřebovat kvalitní náhradu. Kromě toho má zařízení vliv na národní bezpečnost.