Erdoğan promluvil o tom, jak se s Merkelovou spojili proti Trumpovi

„Na summitu NATO v Bruselu Trump oznámil účastníkům: ‚Vy všichni živíte Rusko. Německo mu poskytuje hodně peněz.‘ O Turecku ze zdvořilosti nemluvil. Já jsem to ale nevydržel a odpověděl jsem mu, že 50 % našeho zemního plynu získáváme z Ruska a když ho od nich nebudeme kupovat, budou naši občané v zimě mrznout. Pak se do besedy zapojila také německá kancléřka (Angela) Merkelová, která dodala, že Německo získává (z Ruska) celkem 38 % plynu a že také nemůže připustit, aby její národ mrzl," oznámil Erdoğan tureckým novinářům na palubě letadla během cesty do Německa, kam se vydal na státní návštěvu. Jeho slova citovala televizní stanice A Haber.

Podle jeho slov Spojené státy i nadále pokračují v jednostranné sankční politice a vnucují ji jiným zemím, zatímco je nemožné nastolit spravedlivý světový řád podle zásady „pravdu má ten silnější". Turecký prezident podotkl, že jeho země se k americkým sankcím, které se zavádějí jednostranně, nepřipojí.

„Smích v zasedací síni (na zasedání Valného shromáždění OSN), když Trump hovořil o ekonomické situaci, názorně ukazuje, jaké mínění mají účastníci," dodal Erdoğan.