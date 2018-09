Tymošenková slíbila, že zlikviduje Naftogaz

„V první řadě zlikvidujeme Naftogaz jako prostředníka, který je zbytečný. Když Naftogaz vytvoří jiné zprostředkovatelské struktury, a on nyní plánuje, že to udělá, k prodeji zemního plynu Ukrajincům <…> bude to vše likvidováno," řekla Tymošenková na briefingu, který vysílal televizní kanál Newsone.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Naftogaz navrhl prodat plynový dopravní systém Ukrajiny zahraničním investorům

Politička také uvedla, že nelze dopustit prodej 49 % akcií ukrajinského plynového dopravního systému. Podle jejích slov je to pokus prezidenta Petra Porošenka prostřednictvím tichých společníků získat ho do svého vlastnictví.

Tymošenková prohlásila, že její frakce zaregistrovala v Radě návrh zákona zakazující jakékoliv manipulace s ukrajinským plynovým dopravním systémem, který bývalá premiérka oceňuje na 300 miliard dolarů.

„Ihned poté, co ukrajinský lid sesadí Porošenka z funkce prezidenta, plynový dopravní systém, stejně jako Krivorožstal, stejně jako šelf Černého moře, budou navráceny lidu Ukrajiny," řekla Tymošenková a dodala, že to považuje za svou povinnost.

Kromě toho podle jejích slov budou bez jakýchkoliv kompenzací vlastníkům navrácena státu naleziště plynu.