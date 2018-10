Spojené státy uvěřily v rubl

2. října se dlouhodobé pozice termínovaných obchodů s ruským rublem podle burzy v Chicagu zvýšily o 51 % oproti předchozímu týdnu na 6004 a krátké (sazby na oslabení ruské měny) klesly o 51 % procent, až 6122, uvádí CFTC.

Rubl vzrostl o téměř 6 % z jeho nízké pozice 2,5 % z 10. září, kdy vzrostly ceny ropy. Barel ropy Brent nyní stojí asi 83,5 dolarů.

Dříve ministerstvo pro hospodářský rozvoj předpovědělo, že od října do prosince 2018 se kurz dolaru do konce roku bude pohybovat od 64 do 65 rublů (asi 21 Kč).