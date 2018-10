Dolaru byl předpovězen brzký krach

Podle Lindahlových slov od 70. let opakuje dolar 15letý cyklus poklesu a růstu. Toto schéma se zopakuje i tentokrát. Lindahl očekává, že americká měna poklesne na 2 dolary za euro a 75 jenů za dolar do roku 2024 a ztratí od letošního září kolem 41 a 33 procent. To se značně rozchází s mediánovou prognózou analytiků dotázaných agenturou Bloomberg, kteří očekávají, že do roku 2022 bude euro stát 1,28 USD.

Ve prospěch Lindahlových výpočtů svědčí devítiprocentní pokles dolaru v loňském roce a zářijová předpověď Raye Dalia z Bridgewater Associates o prudkém poklesu kurzu.

Pád dolaru může vést k výprodeji akcií a růstu cen surovinového zboží, soudí Lindahl. To, že mnozí účastníci trhu nemohou pochopit logiku kolísání dolaru, vytváří nejriskantnější investiční klima za 45 let pro neamerické investory, kteří nejsou v dostatečné míře zajištěni proti obracení měn.