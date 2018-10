Spolupráce Kyjeva s MMF je v ohrožení, tvrdí ukrajinský ekonom

Kyjevská spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) je v ohrožení. Pokud Ukrajina dostane další úvěrovou tranši, bude to velmi drahé, řekl ukrajinský ekonom, výkonný ředitel Mezinárodního fondu Bleyzer (The Bleyzer Foundation), Oleg Ustěnko.

Včera kabinet ministrů Ukrajiny odložil zvýšení cen plynu a prodloužil (do 27. října) platnost vyhlášky o dodávkách zemního plynu obyvatelům bez změny běžných cen.

© Sputnik / Sergey Guneev Turecko odmítá půjčky MMF

Vláda přijala toto usnesení už v březnu 2017 a stanovila, že zvláštní povinnosti spojené s prodejem plynu za sníženou cenu pro potřeby obyvatelstva a palivového a energetického sektoru budou platné do 1. dubna 2018. Později byl dokument několikrát prodloužen. MMF v rámci spolupráce s Kyjevem trvá na zrušení zvláštních povinností a přechodu na tržní ceny.

„Rozhodnutí MMF o Ukrajině, které bylo naplánováno na tento týden pravděpodobně nebude přijato. Průběh událostí v Kyjevě pro to nevytvořil vhodné podmínky", napsal Ustěnko na Facebooku.

Zároveň si je ekonom jistý, že i když Kyjev dostane další úvěrové tranše od MMF, nebude to levné.

„Je nepravděpodobné, že by Ukrajině byla poskytnuta cena nižší, než pod 9 %. Doufám, že není třeba vysvětlovat, že je to nesmyslně drahé. Dokonce i dluhy z minulého roku byly pětkrát levnější, a i to nebylo nejúspěšnějším umístěním evropských dluhopisů," uvedl Ustěnko.

Dodal, že pokusy politiků „otestovat sílu" nezávislosti Národní banky Ukrajiny může vést ke katastrofickým důsledkům. Zároveň ekonom poznamenal, že investice jsou pro zemi výhodnější než úvěrové injekce, ale na Ukrajině pro ně není vhodné obchodní prostředí.

„Pokus přenést vše na premiéra (Volodymyra Hrojsmana) a udělat ho vyhybkářem se nepodaří, není poslední v této hře a všichni to chápou," domnívá se Ustěnko.

Podle jeho názoru však z dlouhodobého hlediska bude všechno na Ukrajině v pořádku a ve střednědobém horizontu se prudce zvýší turbulence v zemi.

„Jak dlouhá bude střednědobá perspektiva je zatím otázkou. Připoutejte se, dámy a pánové!" shrnul.

© Fotolia / Mikhail Markovskiy MMF vytyčil Ukrajině čtyři podmínky

Dříve Ukrajinské zprávy oznámily s odkazem na svůj zdroj, že Ukrajina a MMF souhlasí s novým programem financování, pomocí kterého Kyjev bude nyní moci refinancovat a vyhnout se prudkému nárůstu cen plynu.

Mise MMF pracovala v Kyjevě ve dnech 6.-19. září. Podle zdrojů by však schválení státního rozpočtu na rok 2019 mělo být podmínkou pro nové memorandum o spolupráci. Kyjev by měl také zvýšit ceny plynu opět o 23 %, provést protikorupční reformu, přijmout vyrovnaný rozpočet a reorganizovat státní daňovou službu.

Čtyřletý program pomoci MMF pomocí rozšířeného finančního nástroje (EFF) umožňuje Ukrajině poskytnout 17,5 miliardy USD. V březnu 2015 byla na Ukrajinu převedena první tranše pěti miliard dolarů a v srpnu téhož roku byla odeslána druhá tranše 1,7 miliard dolarů.

V letech 2016-2017 byly převedeny další dvě, každá činila jednu miliardu dolarů. Orgány Ukrajiny počítaly s pátou tranší do konce roku 2017, ale dosud jí finance nebyly přiděleny. Nyní se Kyjev spoléhá na získání této tranše v tomto roce.