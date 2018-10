Americké ekonomice předpověděli kolaps

Americká ekonomika v příštích dvou letech vstoupí do recese s pravděpodobností 60 %. Podle Bloombergu to ukazují výpočty společnosti JPMorgan.

Pravděpodobnost toho, že se během jednoho roku USA dostanou do recese, je podle analytiků na úrovni 28 %. Během tří let se šance vstupu do recese podle průzkumu společnosti zvýší až na 80 %, uvádí Bloomberg.

© Depositphotos / Belchonock Mýtus o ekonomice USA byl zdiskreditován

Ve svých výpočtech experti JPMorgan vycházeli z takových faktorů, jako je spotřebitelská a podnikatelská důvěra, účast mužů v začátku své kariéry na trhu práce, růst kompenzací, poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby a podíl stavebnictví v hrubém domácím produktu. Podle výpočtů Federální rezervní banky v New Yorku je pravděpodobnost recese za rok 14,5 %.

Dříve média zpochybnila prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o úspěchu v ekonomice. Ačkoli americké ministerstvo obchodu oznámilo hospodářský růst 4,2 % za čtvrtletí, bylo poznamenáno, že hodinová mzda s ohledem na inflaci je o něco vyšší, než před 40 lety, přitom Kongres odmítá zvýšit minimální mzdu.