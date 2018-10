Plynové války. Čína pro USA připravuje nepříjemné překvapení

Projekt LNG Canada je společný podnik společností Royal Dutch Shell, PETRONAS, PetroChina, Mitsubishi a KOGAS. V rámci projektu je předpokládána výstavba zařízení LNG a exportního terminálu v Britské Kolumbii na západním pobřeží Kanady. Mají být vybudovány dvě potrubí s kapacitou 6,5 milionů tun LNG ročně, s možností rozšíření na čtyři potrubí o celkové kapacitě 24 milionů tun LNG ročně. Před dvěma lety účastníci projektu pozastavili jeho realizaci z důvodu volatility na trhu LNG. Ale nyní, jak řekl Andy Calitz, se Royal Dutch Shell rozhodla investovat 31 miliard dolarů do výstavby zařízení LNG.

Ačkoli generální ředitel LNG Canada hned vysvětlil, že rozhodnutí společnosti není nijak spojené s obchodní válkou mezi USA a Čínou, stejně připustil, že 10 % clo na zkapalněný plyn ze Spojených států, které zavedla Čína v reakci na tarify USA , učiní americké projekty LNG nekonkurenceschopné na čínském trhu.

Doposud byly tyto projekty ziskové pouze díky prudkému poklesu nákladů amerického LNG kvůli svému rozsahu (rychlému nárůstu jeho dobývání). Zároveň je z hlediska logistiky mnohem snazší dodávat LNG z Kanady do severoasijských zemí, včetně Číny. Zaprvé je to blíže, a zadruhé, aby mohl být dodán z USA, musí projít Panamským průplavem a zaplatit za to poplatek. Náklady na přepravu kanadského LNG jsou tedy nižší.

Čína je druhým největším spotřebitelem LNG na světě a největším kupcem amerického plynu. V první polovině roku vycházelo na Čínu 15 % (1,1 milionů tun) exportu LNG z USA. Tento podíl by mohl dále růst. V podmínkách obchodní války však nákup amerického LNG není tak výhodný.

Kromě toho má Čína hodně alternativních dodavatelů, řekl pro Sputnik vědecký pracovník Institutu finančního výzkumu Chongyang a Čínské lidové univerzity Liu Ying.

„Kanada je potenciální náhrada za americký LNG. Kromě Kanady je LNG k dispozici také v Austrálii, Kataru, Nigérii a Rusku. Podíváme-li se na statistiky z roku 2017, zjistíme, že v první v dodávkách zkapalněného plynu do Číny byl Katar (přes 80 milionů tun s podílem 30 %), pak Austrálie (55,78 milionů tun, 18,8 %), Malajsie (26,94 milionů tun 9,1 %), Nigérie (21,38 mil. tun, 7,2 %), Indonésie (18,91 mil. tun, 6,4 %), Alžírsko (4,32 %), USA (4,2 %) a Rusko (3,7 %). Čína má proto mnoho dodavatelů LNG."

Rusko také rozvíjí spolupráci s Čínou v oblasti LNG. V projektu Jamal LNG patří 20 % čínskému CNPC a 9,9 % fondu Hedvábná stezka. Jamal LNG, závod na zkapalňování plynu ruské společnosti Novatek, by se podle projektu měl skládat ze tří výrobních linek na výrobu LNG o kapacitě více než 5,5 milionů tun ročně a čtvrté o kapacitě 0,9 milionů tun. V červenci dva ruské tankery LNG ledové třídy Arc7 Vladimir Rusanov a Eduard Toll dodaly první plyn pro Jamal LNG do Číny. Lodě poprvé samostatně propluly po východní trase Severní mořské cesty a stihly to za pouhých 9 dní.

S Čínou se také projednává spolupráce v rámci nového projektu Arctic LNG-2. Během setkání rusko-čínské mezivládní komise pro spolupráci v oblasti energetiky oznámila státní rozvojová banka Číny možnost spolupráce s Novatekem ve financování projektu.

Nyní je největším dovozcem LNG na světě Japonsko. Experti však očekávají, že ho v letošním roce Čína předstihne. Podle odhadů Státní energetické správy Číny bude celková spotřeba plynu v Číně v roce 2018 činit 270 miliard kubických metrů, a do roku 2020 to bude 320 miliard kubických metrů. Existují alternativy a nákladově efektivní možnosti pro dodávky potrubí, říká Liu Ying.

„Z pohledu nákladů jsou dodávky přes plynovody pro Čínu levnější. Například plynovod Východ-Západ, plynovod Střední Asie-Čína nebo plynovod z Ruska, který bude uveden do provozu během několika let. Co se týče ceny, všechny tyto projekty jsou výhodnější než LNG. Navíc spolu s importem LNG je nutné provádět mnoho operací pro jeho opětovné spalování. To výrazně zvyšuje náklady, ale je pravda, že LNG je čistší produkt," dodává.

Peking aktivně přemýšlí nad zvýšením dodávek plynu z Ruska. Představitel Číny Si Tiň-pching během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ve Vladivostoku na WEF instruoval své podřízené, aby se co nejdříve dohodli na dodávce ruského plynu do Číny prostřednictvím takzvané Západní cesty (plynovod Altaj).

Projekt zahrnuje dodávku plynu ze západních sibiřských polí do severozápadní Číny. Tento plynovod bude dodatečně dodávat do Číny zhruba 30 miliard metrů krychlových plynu ročně. Kromě plynovodu Altaj je také zvažována možnost stavby potrubí z Vladivostoku do severovýchodních provincií ČLR. Podle něj bude možné do Číny každoročně dodávat až 10 miliard kubických metrů plynu.