Neporazitelná zbraň USA se pokazila. Názor

Navíc, stejně jako v případě jaderných zbraní, existuje několik druhů „dolarových zbraní". Sankce ve formě zastavení přístupu k dolarovým transakcím jsou zdaleka nejúčinnějším typem. Washington také pravidelně používá takzvaný „dolarový vysavač", který již několikrát prokázal svou maximální účinnost proti rozvojovým ekonomikám.

Práce „dolarového vysavače" vypadá asi takto: když se ve světě objevují nějaké ekonomické turbulence, nebo když ve Spojených státech narůstá dolarová úroková sazba, kapitál z celého světa, poháněný strachem nebo nenasytností jejich majitelů, spěchá do Spojených států a snižuje směnné kurzy rozvojových zemí. V těchto ekonomikách vytváří nedostatek investic a vážně jim komplikuje vyplácení dolarových dluhů.

Pokud se podíváme na pohyb kapitálu ve světě, tak se může zdát, že někde v New Yorku se pravidelně objevuje trychtýř, do kterého „vlévají" dolary z celého světa. Tento fenomén je známý již dlouhou dobu a Američané se za tu dobu naučili používat jej nejen jako nástroj ekonomického zastavení konkurentů, ale také jako nástroj na podporu své vlastní ekonomiky.

Když potřebují stimulovat svět kolem sebe, aby investoval do americké ekonomiky, až donedávna stačilo jednoduše zajistit malý geopolitický šok a paniku nebo mírně zvyšovat sazby na americké vládní dluhopisy, nebo když bylo úplně zle, mohli provést všechno dohromady, aby vyprovokovali příliv kapitálu z celého světa do USA.

Nicméně nyní američtí odborníci a finanční média předpovídají Spojeným státům velkou změnu. „Dolarový vysavač" se totiž pokazil. Zahraniční investoři nakupují stále méně amerických státních dluhopisů a Spojené státy nějak nepostřehly a ignorovaly začátek „dedolarizace" mezinárodních transakcí, která, jak se ukazuje, začala už v roce 2017.

„Zahraničí nákup amerických státních dluhopisů se prudce snížil, což je alarmující pro finanční trhy. Ústup investorů způsobil výrazné snížení cen dluhopisů a rozšířil devítiletý trend růstu cen amerických akcií," píše The Wall Street Journal.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Nova rána? Islámští vědci navrhují alternativu dolaru

„Stávka" zahraničních kupců se týká Ruska a (v menší míře) Číny a snížení jejich investic do amerických dluhových nástrojů. Zároveň Washington nemá moc času na vyřešení problému, který se najednou objevil. Už v příštím roce bude muset nějakým způsobem rozmístit ještě více vládních dluhopisů, aby zaplatil projekty v infrastruktuře, které spouští administrace Donalda Trumpa, a rozmístění těchto dluhopisů vyvolá další tlak na trh.

Samotným účastníkům trhu není příliš jasné, kdo to všechno bude kupovat, a pesimismus cizinců se postupně začne přenášet i na severoamerické investory.

„Zisky z dluhopisů nerostou díky zdravému růstu ekonomiky, ale protože se v nich odráží prémie za risk," vysvětlil pro The Wall Street Journal Mark McCormick, vedoucí oddělení měnových operací společnosti TD Securities a dodává, že „lidé se nyní obávají toho, může-li dolar zachovat svoji cenu".

Samotní žurnalisté z Wall Street Journal nejsou příliš optimističtí a znovu poukazují na protiamerické kroky zahraničních finančních institucí: „To je to, co patří k negativním rozhovorům o amerických dluhopisech. Některé centrální banky, vládní investiční fondy a globální investoři se mohou zbavit dolarů ve jménu diverzifikace svých aktiv, jiní se mohou domnívat, že mají dostatek dolarů k udržení hospodářských turbulencí."

Na Twitteru a při rozhovoru s americkými médii si prezident Donald Trump stěžuje na činnost Federálního rezervního systému, který podrývá americkou ekonomiku, ale ne všichni souhlasí s tím, že vina spočívá pouze ve vedení americké centrální banky.

David Rosenberg, velice známý v úzkých finančních kruzích, bývalý hlavní ekonom severoamerického oddělení Merrill Lynch a nyní hlavní ekonom kanadského investičního fondu Gluskin Sheff, apeloval na prezidenta USA přes Twitter: „Dobře, pojďme vinit vedení Federálního rezervního systému. Nikomu ale neříkejte, že se zahraniční nákupy amerických státních dluhopisů v letošním roce snížily na polovinu a udržuje se v tajnosti, že dolarová část devizových rezerv na světě klesla na 5leté minimum, tedy na 62,5 %. Role amerického dolaru jako základní světové měny „má na kahánku".

Ve stejném kontextu se v médiích a sociálních sítích objevil materiál japonského finančního portálu QZ, který našel ve výkazech systému SWIFT zajímavé statistiky.

© REUTERS / Marco Bello Venezuela opustí dolar, bude používat při mezinárodních transakcích euro

Podle SWIFTu činil americký dolar v roce 2015 43,9 % objemu bankovních převodů prostřednictvím SWIFT a v roce 2017 klesl tento podíl na 39,8 %, zatímco podíl eura v roce 2017 byl již 35,7 % (ve srovnání pouze 29,4 % v roce 2015). To znamená, že o dominanci dolaru není třeba ani mluvit, když je rozdíl mezi dolarem a eurem jen asi 4 %. Zvláště důležitá je skutečnost, že tyto změny nastaly ještě předtím, než předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že je třeba „dedolarizovat" Evropskou unii a podporovat euro jako konkurenta dolaru.

Příznivci víry v pokračování americké hegemonie mají jeden silný protiargument, který podle jejich názoru vyvrací všechny výše uvedené myšlenky. Domnívají se, že američtí investoři jsou natolik bohatí, že mohou nezávisle financovat nákup všech dluhopisů, které se vláda Trumpa rozhodne rozmístit a mohou také odkoupit ty dluhopisy, které „nechají" cizinci.

Různé odhady od různých odborníků dávají různé odpovědi na otázku, zda je reálný takový plán, ale vlastně na tom ani nezáleží, a tady je důvod.

Dokonce i v případě, kdyby američtí investoři skutečně našli takové peníze, taková změna orientace na nákup amerických dluhopisů by zanechala obrovský a velmi zadlužený americký podnikový sektor bez investorů a bez peněz, který si v průběhu desítek let zvykl na nízké sazby a život v dluzích. A to ani nepřemýšlejme nad tím, že tyto dluhy jednou budou muset být vráceny kvůli nemožnosti jejich refinancování.

Takové společnosti jako Tesla a Netflix nemohou vytvářet dostatečné zisky (obvykle pracují se ztrátou), aby alespoň využívaly aktuální dluhy bez půjčování nových peněz. Pokud státní „dolarový vysavač" nebude fungovat na celý svět, ale pouze v rámci amerického finančního systému, pak to prostě zabije americkou ekonomiku.

Tady se můžeme zaradovat za ty, kteří jsou unavení z americké hegemonie, ale je tu háček. Pokud americké vedení státu dospěje ke konečnému závěru, že tradiční způsoby řešení amerických problémů už nefungují, Washington se může uchýlit k extrémním, tedy silovým metodám, aby zabránil ukončení hegemonie USA.

