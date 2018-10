Byl zveřejněn termín uvedení do provozu plynovodu Turecký proud

Uvedení do provozu obou linií plynovodu Turecký proud se plánuje do konce roku 2019. Uvádí se o tom v materiálech o návštěvě prezidenta RF Vladimira Putina v Istanbulu, kde se zúčastní čtyřstranného summitu o Sýrii a bude mít schůzku se svým tureckým kolegou Tayyipem Erdoganem.

Projekt Turecký proud předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu přes Černé moře. První je určena pro dodávky plynu tureckým spotřebitelům, a druhá do zemí Jižní a Jihovýchodní Evropy.

Koncem května bylo oznámeno, že Turecký proud bude prodloužen do Bulharska. Kromě toho v Budapešti vyjádřili naději na to, že plynovod bude postaven také do Maďarska.

Gazpromu bude patřit celý mořský úsek plynovodu. Společnost přebírá rovněž celé financování výstavby v obou směrech. Plynovodní infrastrukturu na území Turecka bude stavět místní společnost Botas.