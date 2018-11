Ztráty USA z břidlicové ropy překonávají rekordy

Zisk z prodeje čtvrtiny těžené břidlicové ropy v USA zcela připadá na splácení úroků z korporativních dluhů. K úplnému splacení půjček by naftaři potřebovali tolik ropy, kolik jí získali z nitra země za celou historii odvětví.

Množství vs příjem

V polovině tohoto roku dosáhly USA úrovně těžby v objemu 11 milionů barelů denně. Dosáhnout takové úrovně se jim podařilo pouze díky aktivitě výrobců břidlicové ropy: nyní těží řádově 6,2 milionů barelů černého zlata denně.

Zdálo by se, že tak velké objemy by měly přinášet velké zisky, ale k ohromnému zklamání investorů tomu tak není. Podle hodnocení The Wall Street Journal celková škoda 50 společností, zabývajících se těžbou břidlicové ropy na území USA, přesáhla dvě miliardy dolarů pouze ve druhém čtvrtletí.

Jedním z hlavních důvodů takové situace je zadluženost břidlicových magnátů. Podle údajů Federální agentury energetické informace USA na pouhé splácení dluhů společností, pracujících v průmyslu, každý den odchází cena 1,5 milionu barelů a to je čtvrtina veškeré vytěžené břidlicové ropy.

S celkovým dluhem je situace ještě zajímavější: aby byl splacen, je třeba vytěžit devět miliard barelů ropy. To je téměř tolik, kolik naftaři vytěžili z nitra země za celou dobu existence odvětví (kolem deseti miliard barelů).

V absolutních hodnotách dluhy dosahují 300 miliard dolarů. To je stejné jako celkový zahraniční dluh Řecka.

Kromě vysokých výdajů na pokrytí dluhů se nedaří dosáhnout příjmu kvůli stále stoupajícím výdajům na modernizaci vrtných souprav.

Bylo by logické financovat ji z příjmů společností, ale místo toho zástupci odvětví raději vydávají stále nové akcie a nafukují i tak dost velký burzovní puchýř. Například jeden z klíčových hráčů na trhu s břidlicovou ropou Pioneer Resources v letech 2011 — 2016 vydal akcie v hodnotě 5,4 miliardy dolarů. Téměř za stejnou částku umístila cenné papíry na burze i společnost Continental Resources, nehledě na stálé ztráty.

Výrobci břidlicové ropy mohou tak z jakékoliv burzovní krize snadno udělat krizi energetickou. Jestliže se investoři začnou masově zbavovat akcií, břidlicoví dobyvatelé se zastaví, následkem čehož se objem americké těžby sníží o 56 %.

Břidlice není v úctě

V americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) se domnívají, že zásoby břidlicové ropy ve třech největších místech těžby — Permské pánvi, formacích Eagle Ford a Bakken — mohou být mnohem menší než se očekávalo: pouze 13,8 miliard barelů.

Jinými slovy, až břidlicové společnosti splatí dluhy, budou mít k dispozici k získání příjmu zásoby 4,8 miliardy barelů a to stačí pouze na dva roky.

Kromě toho sama o sobě patří břidlicová ropa k lehkým druhům s nízkou hustotou a malým obsahem síry. Je ideální pro benzín, ale ani dieselové ani letecké palivo z lehké ropy nezískáte.

Hlavní problém však spočívá v něčem jiném.

V nejbližších letech však bude v USA nejžádanější právě letecké a lodní palivo a poptávka po benzínu se bude stále snižovat kvůli zvyšování počtu elektromobilů a zvýšení energetického výkonu benzínových motorů.

Další objemy lehké ropy prostě není kde zpracovávat. Podle tvrzení zástupců amerického břidlicového průmyslu jsou během následujících pěti let schopni zvýšit těžbu více než o čtyři miliony barelů denně.

Ke zpracovávání je však třeba koupit speciální zařízení určené pro lehkou ropu. Tyto výdaje budou zahrnuty do nákladů na břidlicové palivo, což ještě více snižuje ziskovost průmyslu.

