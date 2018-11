Na hrubý pytel hrubá záplata: Evropa nedokázala vyrazit z Ruska peníze za vepřové maso

EU nechce přiznat prohru ve sporu s Ruskem kvůli embargu na vepřové maso. Poté, co v roce 2017 Moskva na základě požadavku Světové obchodní organizace zrušila zákaz dovozu živých prasat z EU, ale zachovala omezení na dovoz vepřového, evropští úředníci žádali WTO, aby potrestala Rusko. Moskva v reakci na to zablokovala rozhodčí řízení v tomto sporu.

S čím nejsou spokojeni

V lednu 2014 Rusko omezilo dovoz živých prasat a vepřového masa z Evropské unie kvůli vypuknutí afrického moru (AMP), především v Litvě a v Polsku. To způsobilo značnou škodu evropským farmářům, kteří už i tak strádali následkem ruských odvetných sankcí. Brusel podal odvolání proti zavedeným omezením — v prosinci 2017 je WTO prohlásila za nezákonné. Podstata rozhodnutí spočívala v tom, že nelze celkově odmítat zemi kvůli AMP — pouze jednotlivé regiony.

Tehdy Rosselchoznadzor (Ruská federální služba pro veterinární a fytosanitární dozor) zrušil veškerá veterinární a sanitární omezení na dovoz vepřové produkce a od ledna-února tohoto roku byl zahájen dovoz živých čistokrevných (chovných) prasat.

„Samozřejmě však v souvislosti s rozvojem výroby na území RF ne v takovém objemu jako před 5-7 lety," řekl Jurij Kovaljov, generální ředitel Národního svazu chovatelů prasat.

Prasata ano, ale vepřové maso ne

Rusko tak zcela v souladu s rozhodnutím WTO otevřelo trh — výlučně pro živá prasata. Toto odvětví je potřebné a částečné otevření trhu je zcela oprávněné. Během nejbližších 3-4 let by měla být uvedena do provozu kapacita na výrobu přibližně milionu tun prasat živé váhy, je nutný dovozový chovný materiál, vysvětlili v Národním sdružení pro výrobu masa.

Co se týče vepřového masa , v roce 2014 na něj bylo uvaleno potravinové embargo. Právě zákaz vepřového masa, který dosud platí, je největším problémem pro Evropskou unii.

WTO, která se dávno stala nástrojem politického boje, považují bruselští úředníci za vhodný prostředek i v tomto případě.

„Ať už je to vepřové maso nebo dodávky plynu na Ukrajinu, vždy za to můžeme my. Minulé rozhodnutí znělo tak: Rusko přečerpalo méně plynu než je způsobená škoda Ukrajině, a protože je tam špatná ekonomická situace, Moskva musí zaplatit pokutu," vysvětluje Dmitrij Žuravljov, generální ředitel Institutu regionálních problémů.

Úplné zajištění

Účastníci trhu jsou přesvědčeni: dodávky vepřového masa v nejbližší době nebudou obnoveny, ale na ruském trhu se to nijak neodrazí. Omezující opatření stimulovala rozvoj vlastních podniků — vepřovým stejně jako drůbežím masem se Rusko prakticky zcela zásobilo.

Drůbeží a vepřové maso je na pultech obchodů z 95 procent domácí výroby. Výroba roste tak rychle, že prakticky nezbývá místo pro dovoz.

Podle údajů Federální celní služby se dovoz masa do Ruska během prvního pololetí 2018 snížil 1,7krát ve srovnání se stejným obdobím minulého roku — s výjimkou dodávek ze zemí EAEU. Nejvíce se snížil dovoz vepřového masa: 36,3 tisíc tun oproti 147,7 tisícům tun o rok dříve.

Jíst se chce

Ekonomové přiznávají: zavedením embarga Rusko udeřilo na nejzranitelnější místa evropského hospodářství. Dokonce ani embargo na ocel nezpůsobuje tak vážné ztráty v EU jako omezení dovozu potravin: tento trh je v Evropě přesycen.

„Kvóty na výrobu zemědělské produkce v Evropské unii jsou velmi bolestivým tématem. Dotace zemědělským výrobcům jsou hlavním článkem výdajů z evropského rozpočtu. Oni platí svým výrobcům peníze, aby ti méně vyráběli," uvádí Žuravljov.

Za celou dobu, kdy platí potravinové embargo, evropští farmáři ztratili více než 20 miliard eur. Nejvíce utrpěli chovatelé v Dánsku, Německu a Nizozemsku. Ve snaze jakoukoliv cestou proniknout na ruský trh Evropané klepou na různé dveře. WTO je jedněmi z takových dveří.

