Rusko uzavřelo smlouvy o dodávkách zbraní do Číny

Moskva a Peking se domluvily na nových dodávkách ruských zbraní. V rozhovoru pro Sputnik to oznámil Viktor Kladov, vedoucí delegace firmy Rostec (patří do společnosti Rosoboronexport) na veletrhu v čínském městě Ču-chaj.

„Aktivně spolupracujeme s ČLR ve všech oblastech vojensko-technické spolupráce — na pevnině, ve vzduchu a na moři. Kromě úspěšné realizace dvou smluv o S-400 a Su-35 máme spoustu jiných projektů. Nechci zabíhat do detailů, ale řeknu, že jsme nedávno podepsali další tři smlouvy (o zbraních) s čínskou stranou," prozradil Kladov.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Bolton obvinil Čínu z kopírování ruských zbraní

Veletrh Airshow China 2018 zaměřený letectví se koná v Ču-chaji ve dnech 6.-11. listopadu.

Smlouva o dodávkách, která zahrnuje dodání 24 stíhacích letounů Su-35 do Číny, byla podepsána v roce 2015 s termínem realizace do roku 2019. Ve stejném roce byla uzavřena smlouva o dodávkách S-400. Tyto dodávky mají být ukončeny do roku 2020. Kladov ujistil, že Rusko tyto dodávky splní ve stanoveném termínu.

Kromě toho předá Moskva Myanmaru celkem šest stíhacích letounů Su-30SM. Příslušná smlouva byla podepsána letos a již se realizuje. Moskva dodá Neipyijtu také šest cvičných a bojových letounů Jak-130.