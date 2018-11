Írán pod tlakem: co bude s cenami ropy po amerických sankcích

„Úlevy" Washingtonu

Americké sankce proti Teheránu platily před podepsáním Společného celkového plánu akcí ohledně íránského jaderného programu 2015 a teď byly obnoveny. Omezení se budou týkat ropného odvětví, bankovní sféry, stavby lodí a námořní dopravy Íránu. Na země porušující omezení, které udržují s islámskou republikou obchodní vztahy, se budou vztahovat druhotná opatření. Výjimkou je několik států: Řecko, Indie, Itálie, Čína (včetně Tchaj-wanu), Turecko, Jižní Korea a Japonsko. Tyto země mohou dovážet uhlovodíky z Íránu i v případě nových omezení.

Takové úlevy Washingtonu vedly k tomu, že trh zareagoval na sankce nečekaně: během obchodování se ceny ropy snižovaly a do večera Brent zlevnila na 71 dolarů za barel.

Kolik ztratí trh

Analytici uvádějí: situace kolem Íránu je stále zamotaná. Washington požaduje, aby byla snížena cena ropy, ale dělá vše pro to, aby se tak nestalo.

„Sankce proti Íránu a Venezuele potenciálně odebírají asi tři miliony barelů ropy z denního obratu. Ale samotné USA, Saúdská Arábie a Rusko od začátku roku zvýšily těžbu o více než 2,5 milionu barelů denně. Trh tak zůstává v rovnováze a k žádnému výraznému deficitu nedojde," uvádí Andrej Kočetkov, vedoucí analytik společnosti Otkrytije broker.

„Není vyloučeno ani to, že společnosti ze zemí, které se nedostaly do sankčního seznamu, budou fungovat jako zprostředkovatelé při prodeji íránské ropy. To znamená, že ropa bude íránská, ale vývozcem nebude íránská společnost, nýbrž například čínská," vysvětluje Natalja Milčakovová, náměstkyně ředitele analytického odboru Alpari.

Bude stoupat

Výsledkem bude to, že ačkoliv nebezpečí deficitu na trhu není příliš reálné, ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě budou ceny stoupat: napomůže tomu rostoucí poptávka po černém zlatu se zaostávající nabídkou.

Světová těžba ropy je schopna zvýšit výrobu pouze o 1,5-2 miliony barelů denně, což je dost nízká hodnota rezervních kapacit, uvádějí odborníci.

Zárukou dobré poptávky po ropě je houpající se v poslední době zdraví čínské ekonomiky, neboť Čína je důležitým dovozcem na světovém trhu. Průběh obchodního jednání Washingtonu s Pekingem dává naději, že se podaří odvrátit rozšiřování obchodní války a krach čínského hospodářství, jinak by to silně ohrozilo světovou poptávku.

Blíže k reáliím

Podle předpovědí jedné z největších investičních bank na světě, Bank of America Merrill Lynch, nedostatek nabídky na světovém trhu může přivést ceny do roku 2019 ke 100 dolarům za barel.

Podobné předpovědi již dříve uveřejnila banka Goldman Sachs a ředitel jedné z největších ropných společností na světě, francouzské Total, uvedl, že trh s ropou „vstoupil do nového světa", kde je klíčovým faktorem vlivu geopolitika.

Nehledě však na mnoho relativně příznivých faktorů pro růst cen analytici doporučují držet se spíše konzervativních předpovědí.

„V nejbližší době může cena ropy trochu poskočit na 75-77 dolarů za barel, pokud se v sankcích nic nezmění směrem k jejich zmírnění," domnívá se Andrej Věrnikov, zástupce generálního ředitele investiční společnosti Cerich Capital Management.

Podle Kočetkovova názoru se cena barelu stabilizuje v rozmezí 70-80 dolarů vzhledem k relativní rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Trh však přesto musí být připraven na překvapení.

Nebezpečí trvá

„Země vyloučené ze hry — Írán a Venezuela — připravily světový ropný těžební průmysl o rezervní kapacity. Prakticky jakákoliv nenadálá událost v klíčových zemích okamžitě povede ke vzniku reálného, a ne předpokládaného, deficitu," dodává.

Proto scénář, při němž může cena ropy nakonec dolézt i na stovku za barel, je zcela pravděpodobný. Hospodářství mimochodem takové vrcholy vůbec nepotřebuje — důležitá je hladina, kde se ceny stabilizují na dlouhou dobu. Ekonomicky opodstatněným nazývají odborníci rozmezí 65-80 dolarů za barel.

